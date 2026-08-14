Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Alanya Kalesi açıklarında tekneyle gezintiye çıkan yerli ve yabancı turistler, yunuslarla karşılaştı. Aniden ortaya çıkan dört yunus, tekneyle yarışmaya başladı.

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