Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Alanya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Alanya'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını söndürüldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Obaalacami Mahallesi'nde ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Alevlere, 2 helikopter, 6 arazöz, çok sayıda teknik personel ve yangın işçisiyle müdahale edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Muğla'da başladı Antalya'ya sıçradı!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        Temsilcilerimizin fikstürü belli oldu!
        O sürücü gözaltında!
        O sürücü gözaltında!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        Rafael Leao, G.Saray için İstanbul'da!
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        17 yaşında görme kaybı yaşayan kadın, kızını doğururken görme yetisini tamamen kaybetti
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        Nuh'un gemisi bulundu mu? Ağrı'da heyecan veren gelişme
        İsveç'te evlendiler
        İsveç'te evlendiler
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Gülistan Doku soruşturmasında 5'inci dalga: 10 gözaltı
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Fenerbahçe'nin rakibi Samsunspor!
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Kerem Bürsin ameliyat oldu
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Yazar Murat Koparan evinde öldürüldü
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Nepal'de felaketin manzaraları
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        Kurye ile sürücü arasında yol kavgası: "Oğlum bas git"
        "Dominant bir kadınım"
        "Dominant bir kadınım"
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Türkiye'nin yeni Turcorn'u belli oldu
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Kardiyolog uyardı: Mucizevi bir besin ve karışım yok
        Nijer'de silah sesleri
        Nijer'de silah sesleri
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"
        "Fatih Tekke ile bir problemimiz yok!"

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır
        Alanyaspor, Eyüpspor maçına hazır
        GÜNCELLEME - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangınına...
        GÜNCELLEME - Muğla'da başladıktan sonra Antalya'ya sıçrayan orman yangınına...
        Alev topuna dönen otomobile ilk müdahale kadın itfaiyeciden Cadde üzerinde...
        Alev topuna dönen otomobile ilk müdahale kadın itfaiyeciden Cadde üzerinde...
        Yol verme tartışmasında motokurye, otomobil sürücüsünü kaputa yatırıp defal...
        Yol verme tartışmasında motokurye, otomobil sürücüsünü kaputa yatırıp defal...
        Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin soru...
        Antalya merkezli 5 ilde hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin soru...