Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.



Çayarası Yaylası'nda zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Yangına çok sayıda arazöz ile orman işletme personeli müdahale etti.



Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapılıyor.



Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.

