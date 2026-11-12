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        Alanya'nın geleceği için kapsamlı çalışma sürüyor

        Alanya Belediyesi tarafından Ahmet Tokuş Bulvarı'nda başlatılan 2. etap yenileme çalışmaları sürüyor. Gelecek 50 yılın ihtiyaçları gözetilerek yürütülen proje kapsamında içme suyu, doğalgaz, elektrik ve fiber internet altyapısı yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge sıcak asfalt ve yenilenen kaldırımlarla modern görünüme kavuşacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Alanya'nın geleceği için kapsamlı çalışma sürüyor

        Alanya Belediyesi tarafından Ahmet Tokuş Bulvarı’nda başlatılan 2. etap yenileme çalışmaları sürüyor. Gelecek 50 yılın ihtiyaçları gözetilerek yürütülen proje kapsamında içme suyu, doğalgaz, elektrik ve fiber internet altyapısı yenileniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge sıcak asfalt ve yenilenen kaldırımlarla modern görünüme kavuşacak.

        Alanya Belediyesi koordinesinde geçtiğimiz yıl Atatürk Caddesi’nde başlatılan, bu yıl ise Ahmet Tokuş Bulvarı’nda sürdürülen kapsamlı altyapı ve üstyapı yenileme projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Projenin 2. etabı, 2 Kasım’da Mola Kavşağı’ndaki Alanyaspor Store'nin bulunduğu bölümde başlamıştı. Çalışmalar, Yalı Taksi bölgesine kadar ulaşırken, farklı kurum ve kuruluşların ekipleri sahada eş zamanlı olarak görev yapıyor. Proje kapsamında ASAT ekipleri mevcut içme suyu hatlarını yenilerken, Enerya bölgede doğalgaz altyapısını oluşturuyor. İletişim kuruluşlarının çalışmalarıyla fiber internet altyapısı yenileniyor. Tüm işlemlerin tek program dahilinde tamamlanması ve ilerleyen yıllarda yeniden kazı yapılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

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        "Alanya’yı doğalgaz konforuyla buluşturacağız"

        Enerya Doğalgaz Şirketi Şantiye Şefi Muhammet Ali Topuz, bölgede yürütülen doğalgaz çalışmaları hakkında bilgi verdi. Topuz, "Belediyemizin yatırım programı çerçevesinde ikinci etap olan Ahmet Tokuş Bulvarı’nda üstyapı hazırlıkları yapılıyor. Biz de bu süreçte doğalgaz imalatlarını gerçekleştireceğiz. Karayollarına kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir imalatımız olacak. Bu çalışma kapsamında abonelere, otellere ve esnafa branşman hatları bırakılacak. Bu hattı ilerleyen günlerde Çıplaklı doğalgaz hattımızla birleştireceğiz. Geçen yıl yapılan 7 bin 900 metre ana hat ve 108 adet servis hattıyla birlikte yeni hattımızı entegre ederek, bu yıl doğalgaz arzını sağlamayı planlıyoruz. İlerleyen günlerde tüm Alanya’yı doğalgaz konforuyla buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

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        "Alanya’nın içme suyu kalitesi artacak"

        ASAT Şantiye Şefi Eray Aytaç ise bölgede yürütülen içme suyu hattı yenileme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde şu anda 160’lık OPVC boru döşüyoruz. 2025 yılı Kasım ayında da 225’lik ve 110’luk borular döşemiştik. Şu an içme suyu hattı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizden önceki mevcut altyapı, kazı çalışmaları sırasında da bizzat karşılaştığımız üzere 4050 yıllık, oldukça yıpranmış borulardan oluşuyordu. Şu anda yürüttüğümüz çalışma, bu hatların yenilenmesini kapsıyor. İçme suyu hatlarının tamamen yenilenmesiyle su, hanelere daha sağlıklı ve daha verimli şekilde, daha yüksek basınçla ulaşacak" diye konuştu.

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        "Fiber altyapı kalitesi katlanacak"

        Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Ercan Güven de proje kapsamında yürütülen fiber internet ve güvenlik kamerası altyapısı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güven, belediye birimleri arasındaki iletişimin yanı sıra şehir güvenliğine yönelik sistemlerin de yenilendiğini belirterek, "Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla fiber altyapımızı güçlendiriyoruz. Şehrimizin güvenliğini sağlayan kameraların altyapısını yeniliyor, kamera sayısını artırmaya çalışıyoruz. Halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla belirli cadde ve sokaklarda, insan yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde altyapı çalışmaları yapıyoruz. Kamera sistemlerini yenilerken parklarda bulunan kameraların da merkezle bağlantısını kuruyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızın daha hızlı internete erişebilmesi için gerekli altyapıyı hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "Alanya’nın altyapı sorununa neşter vurduk"

        Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Çavuşu Bahadır Karaoğlu da yürütülen çalışmaların uzun yıllardır yenilenmeyen altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağını belirterek, projenin gelecek yıllar açısından taşıdığı öneme dikkat çekti ve şunları söyledi:

        "1996 yılından beri herhangi bir işlem yapılmayan Atatürk Caddesi ve Ahmet Tokuş Bulvarı’nın bütün altyapısını yeniliyoruz. Mevcut parkeyi sökerek yerine sıcak asfalt dökmeyi ve böylece şehrin gelecek 50 yılına yönelik kalıcı bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp, Alanya’ya kazandırmak istiyoruz. Sahadaki süreci genel koordinasyon içerisinde yürütüyoruz. İlk etap olan Atatürk Anıtı ile Yalı Taksi arasındaki kazı işlemlerimiz devam ediyor. ASAT ekibi şu ana kadar yaklaşık 1400 metrelik kazı yaptı. Borular döşeniyor ve abonelik hatları çıkarılıyor. Fiber ekibi kazı çalışmalarını tamamladı. Doğalgaz çalışmalarının bitmesinin ardından altyapı ve stabilize işlemlerini tamamlayacağız."

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        30 Nisan’da tamamlanması planlanıyor

        Öte yandan bölgede belediye ekipleri ve ilgili kurumlar tarafından eş zamanlı yürütülen çalışmaların 30 Nisan 2027 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Altyapı yenilemelerinin ardından sıcak asfalt ve üstyapı düzenlemeleriyle tamamlanacak proje sayesinde Atatürk Caddesi ve Ahmet Tokuş Bulvarı, uzun yıllar hizmet verecek modern bir altyapı ve üstyapıya kavuşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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