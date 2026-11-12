İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Akkuyu NGS için yaklaşık 1000 Türk uzman eğitim programına katıldı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tatyana Terentyeva, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görev yapmak üzere yaklaşık 1000 Türk uzmanın eğitim programına katıldığını belirtti.

Terentyeva, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Rosatom'un düzenlediği "Dünya Nükleer Günleri" etkinliğinde konuştu.

Nükleer enerjinin küresel enerji sisteminin temel unsurlarından ve sürdürülebilir bir geleceğin önemli yapı taşlarından biri olduğunu kaydeden Terentyeva, Rosatom'un bu alandaki konumuna işaret etti.

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Terentyeva, Akkuyu NGS projesine dikkati çekerek, "Bu proje yalnızca nükleer enerji kapasitesinin oluşturulmasını değil, aynı zamanda Türkiye'nin yeni nesil mühendislerinin ve teknoloji uzmanlarının yetiştirilmesini de kapsıyor. Bugüne kadar yaklaşık 1000 Türk uzman, Akkuyu NGS'de görev yapmak üzere eğitimini tamamladı veya halen eğitimine devam ediyor." dedi.

Rosatom bünyesinde yaklaşık 418 bin kişinin çalıştığını ve 16 binden fazla kişinin yurt dışındaki projelerde görev yaptığını aktaran Terentyeva, çalışanların yüzde 30'dan fazlasını gençlerin oluşturduğunu dile getirdi.

Terentyeva, eğitim ekosisteminin iş ortaklarını, okulları, kolejleri, üniversiteleri, kurumsal ve teknik akademileri, işletmeleri ve dijital öğrenme platformlarını bir araya getirdiğini, her yıl 16 binden fazla öğrencinin Rosatom işletmelerinde uygulamalı eğitim gördüğünü kaydetti.

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Geçen yıl, Rus nükleer endüstrisinin 80. yıl dönümü kapsamında genç liderlerin "Nükleer İş Birliği Gençlik Deklarasyonu"nu sunduğunu anımsatan Terentyeva, "Deklarasyon, 2025 yılında Moskova'da düzenlenen 'Dünya Nükleer Haftası' sırasında 33 ülkeden 100 genç lider tarafından hazırlandı. Yedi temel ilke üzerine inşa edilen deklarasyon, genç nükleer profesyoneller arasındaki işbirliğine ilişkin ortak bir vizyon ortaya koyuyor. Deklarasyon, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve diğer nükleer kuruluşlardan da güçlü destek gördü." diye konuştu.