İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BMMYK Yüksek Komiser Yardımcısı Garcia, iklim krizinin mülteciler üzerindeki etkilerine işaret etti:

SERCAN İRKİN - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Operasyonlar Ofisi Yüksek Komiser Yardımcısı Anton Leis Garcia, iklim krizinden en fazla etkilenen gruplar arasında mültecilerin yer aldığına dikkati çekerek, uluslararası topluma bu topluluklara yönelik iklim finansmanını artırma çağrısında bulundu.

Garcia, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Antalya'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Garcia, "Türkiye'ye, 'diyalog, uzlaşma ve eylem' olmak üzere üç temaya sahip bu COP31'e liderlik ettiği için çok minnettarız." dedi.

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Garcia, "diyalog, uzlaşma ve eylem"in mülteciler için de önemli ana başlıklar olduğunu söyleyerek "Mülteciler, iklim krizinin en ön saflarında yer alıyor, aynı zamanda çözümün de bir parçasılar. İklimin kendi geçim kaynakları üzerindeki etkilerine karşı mücadele ediyorlar. Ağaçlandırma çalışmaları yapıyorlar, sürdürülebilir tarımla uğraşıyorlar ve bu yüzden de seslerinin duyulması gerekiyor. Bu nedenle ortaklarımızla birlikte bazı mültecileri buraya getirdik ki tartışmaya katkıda bulunabilsinler." diye konuştu.

Mülteciler için eyleme geçilmesinin de önemli olduğunu belirten Garcia, ancak mülteciler söz konusu olduğunda eylemin daha fazla finansman gerektirdiğini vurguladı.

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Garcia, iklim finansmanının yalnızca yüzde 10'unun mültecilerin yaşadığı, çatışmalardan etkilenen ülkelere gittiğini aktararak, bu oranın çok düşük olduğunu ifade etti.

Bu oranın artırılması gerektiğinin altını çizen Garcia, şöyle devam etti:

"Çatışmalardan etkilenen ülkelerde, en savunmasız gruplar arasında yer alan mülteci topluluklarında ve ev sahibi topluluklarda yüzde 10'luk bir oran, açıkça yetersiz. Çok daha fazla kaynağa ihtiyacımız var. Bu rakamın düşük kalmaya devam etmesinin nedeni, şiddet, iklim değişikliği ve bu bölgelere erişimdeki diğer zorlukların bir araya gelerek yarattığı riskler ve sonuçlar ile elbette yatırımcıların, kalkınma ortaklarının ve iklim ortaklarının bu bölgelere girme konusundaki belirli derecede riskten kaçınma eğilimidir."

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- "Mülteciler bir tehditten kaçarken başka bir tehditle karşı karşıya kalıyor"

Garcia, mültecilerin seslerinin yeterince duyulmadığına dikkati çekerek, bu nedenle mülteci ve zorla yerinden edilme konularının ulusal uyum planlarına dahil edilmesinin önemini vurguladı.

Sudan'dan Ürdün'e kadar birçok ülkenin bu konuları ulusal uyum planları içine dahil ettiğini belirten Garcia, bunun, mültecileri ve onların ihtiyaçlarını görünür hale getirmesi ve daha fazla finansman sağlanmasına katkıda bulunması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Garcia, COP'ta ilettikleri mesajlardan birinin de bu yatırımın artırılması gerektiği olduğuna işaret ederek, "Bu insanların buna ihtiyacı var. Bu insanlar bunu hak ediyor. Ve bu insanlar, dünya çapında iklim eylemi için gerçek anlamda birer değişim öncüsü olabilirler." ifadelerini kullandı.

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Dünya genelinde yaklaşık 90 milyon zorla yerinden edilmiş kişinin iklimle ilgili afetlere karşı son derece savunmasız ülkelerde yaşadığını kaydeden Garcia, "Çoğu zaman şiddetten, savaştan ve zulümden kaçarak komşu ülkelerde güvenlik arıyorlar ancak orada da geçimlerini sağlamak için kullandıkları mahsulleri tehlikeye atan kuraklık ve barınmalarını zorlaştıran sel felaketleri gibi iklim değişikliğinin sonuçlarıyla karşılaşıyorlar. Bir tehditten kaçarken başka bir tehditle karşı karşıya kalıyorlar. " şeklinde konuştu.

Garcia, dünya çapındaki mülteci yerleşim yerlerindeki sıcaklıkları takip ettiklerini, 2050'ye kadar mülteci kamplarının ve yerleşim yerlerinin yüzde 50'sinden fazlasında 200 günden fazla aşırı sıcaklık yaşanacağını öngördüklerini anlattı.

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Bu durumun çocukların okula kayıt oranları ve geçim kaynakları üzerinde de olumsuz etkileri olacağını söyleyen Garcia, "Bu insanlar, şiddet ve çatışmalardan kaynaklanan krizlerin yanı sıra iklim değişikliğinin birleşimiyle karşı karşıya kalıyor. Bu iki faktör birbirini pekiştirerek, mültecileri ve zorla yerinden edilmiş insanları muhtemelen dünya çapında iklim değişikliğinden en çok etkilenen gruplar haline getirmektedir." dedi.

Garcia, bu COP'ta "No Escape" (Kaçış Yok) adlı yeni bir rapor yayımlayacaklarını, bu rapora göre, Çad'daki mülteci kamplarındaki sıcaklıkların Sudan'ın Darfur bölgesine kıyasla daha yüksek olması nedeniyle su taşımak için daha fazla zaman harcanması gerektiği ve bunun da bir ailenin geçimini sağlamasının daha da zorlaşacağı anlamına geldiğini kaydetti.

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Türkiye'nin çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına işaret eden Garcia, "Türkiye, mültecileri barındırma konusunda dünyanın en cömert ülkelerinden biri." diye konuştu.