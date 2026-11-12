Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün çukura devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Antalya’nın Serik ilçesinde traktörün çukura devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Nebiler Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Y. (60) idaresindeki traktör tarlada çalıştığı kontrolden çıkarak çukura devrildi. Sürücü, devrilen traktörün altında kaldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İş makinesinin yardımıyla traktörün altından çıkarılan Ramazan Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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