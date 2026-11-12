İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Türkiye'nin yeşil dönüşümünde uluslararası yatırımcılarla işbirliği vurgusu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2022-2025 döneminde 94 iklim dostu yatırım projesini desteklediğini belirterek, ülkeye daha fazla yatırım çekmek için uluslararası yatırımcılarla işbirliğini sürdüreceklerini bildirdi.

Dağlıoğlu, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya'da Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Uluslararası Yatırımcılar Derneğinin (YASED) "Türkiye'den Dünyaya En İyi Uygulama Örnekleri" girişiminin tanıtıldığı COP31 Özel Resepsiyonu'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinin 2006'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform gündeminin bir parçası olarak kurulduğunu anımsatan Dağlıoğlu, kurumun Türkiye'ye daha fazla yatırım çekilmesi, ekonominin serbestleşmesi ve ülkenin küresel değer zincirlerine entegrasyonunun güçlendirilmesi amacıyla faaliyetlerine başladığını söyledi.

Ofisin 20. kuruluş yıl dönümünü yıl boyunca farklı dünya başkentlerinde düzenlenen etkinliklerle kutladıklarını anlatan Dağlıoğlu, Antalya'daki buluşmanın Türkiye'de uluslararası yatırımcılarla bir araya gelmek açısından özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

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Dağlıoğlu, Türkiye'nin son 20 yıldaki doğrudan yabancı yatırım hikayesinin uluslararası şirketlerle birlikte oluşturulduğunu belirterek, yatırımcıların ülkenin ekonomik dönüşümüne önemli katkılarda bulunduğunu dile getirdi.

Özellikle uluslararası şirketlerin yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir yatırımlarda öncü rol üstlendiğini vurgulayan Dağlıoğlu, bu alanda çok sayıda başarılı projeye tanıklık ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin 2022-2025 döneminde 94 iklim dostu yatırım projesini desteklediğini aktaran Dağlıoğlu, ülkedeki yeşil yatırım potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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Dağlıoğlu, COP31 süresince ve sonraki hafta yeşil yatırımlara ilişkin politikaların, mevzuat düzenlemelerinin ve uygulama stratejilerinin ele alınacağını ifade ederek, "Türkiye'ye daha fazla yatırım çekmek için doğru bir dönemde olduğumuza inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizde bu tür projelerin en önemli destekçisidir. Uluslararası yatırımcılarla işbirliğimizi sürdüreceğimize inanıyoruz." dedi.

- YASED, uluslararası şirketlerin yeşil dönüşüm uygulamalarını raporlaştırdı

YASED Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu da etkinlikte, derneğin uluslararası yatırımcıların yeşil dönüşüm alanındaki başarılı uygulamalarını bir araya getiren yeni raporunun tanıtıldığını söyledi.

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Raporun Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin somut projelerinden ve başarılı uygulamalarından oluştuğunu belirten Orhonoğlu, bu deneyimlerin hem Türkiye'deki şirketlerle hem de uluslararası toplumla paylaşılacağını ifade etti.

YASED'in temel hedefinin Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Orhonoğlu, çalışmalarını kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi ile uluslararası yatırımcıların deneyimlerinin Türkiye'ye aktarılması olmak üzere iki temel alanda yürüttüklerini anlattı.

Orhonoğlu, YASED'in Türkiye'de faaliyet gösteren 280 üyesi bulunduğuna işaret ederek, "Üyelerimiz, büyük uzmanlığa ve deneyime sahip güçlü küresel şirketlerden oluşuyor. Bizim görevimiz, bu uzmanlığı ve deneyimi ülkemize ve diğer şirketlerimize aktarmak. Bu nedenle iyi uygulama örneklerinin paylaşılması bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

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COP31'in somut adımların ön plana çıkarıldığı bir iklim konferansı olarak nitelendirildiğini belirten Orhonoğlu, hazırladıkları raporun da bu yaklaşımla örtüştüğünü dile getirdi.

Raporda yer alan projelerin yalnızca hedeflerden değil, uluslararası şirketler tarafından hayata geçirilmiş somut uygulamalardan oluştuğunu vurgulayan Orhonoğlu, projelerin arkasında başarıyla sonuçlanmış çalışmalar bulunduğunu söyledi.

Orhonoğlu, raporun sürekli güncellenen bir kaynak olacağını belirterek, "Üyelerimizden yeni uygulama örnekleri toplamaya ve raporumuzun içeriğini zenginleştirmeye devam edeceğiz. Böylece hem üyelerimiz hem de Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler için yararlı bir kaynak oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile yakın işbirliği içinde çalıştıklarını anlatan Orhonoğlu, kurumun yatırımcıların karşılaştığı sorunları ve önerilerini dinlediğini, çözüm süreçlerinde kendilerine destek verdiğini kaydetti.

Orhonoğlu, iki kurumun Türkiye'nin kalkınmasına katkıda bulunmak ve ülkeye daha fazla yatırım çekmek için ortak hedefler doğrultusunda çalıştığını vurguladı.

YASED'in Türkiye'nin yeşil dönüşümüne yönelik çalışmalarını sürdüreceğini belirten Orhonoğlu, uluslararası yatırımcıların bu süreçteki deneyimlerini paylaşmaya ve yeni işbirlikleri geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.