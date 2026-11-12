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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Mikhail ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad Mikhail ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:21 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Mikhail ile görüştü

        COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Manal Awad Mikhail ile görüştü.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum, COP31 Zirvesi kapsamında Mısır Yerel Kalkınma ve Çevre Bakanı Mikhail ile bir araya geldi.

        Kurum, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımda, görüşmede, Türkiye ve Mısır arasında güçlenen ilişkilerin, çevre, iklim değişikliği ve yerel kalkınma alanlarında da somut işbirliklerine dönüşmesini değerlendirdiklerini belirtti.

        Bakan Kurum, "COP27'ye başarıyla ev sahipliği yapan Mısır'ın küresel iklim diplomasisindeki tecrübesini COP31'in eylem gücüyle buluşturarak iklim hedeflerimizi güçlü işbirlikleriyle somut sonuçlara dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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