Alanyaspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarına başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2026-2027 sezonu öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, top kapma ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Akdeniz temsilcisi, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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