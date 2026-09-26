Alanyaspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Giriş: 26.09.2026 - 21:03 Güncelleme:
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp açıklamasına göre, turuncu-yeşilli ekip Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan ve pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.
Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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