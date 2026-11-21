Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından top kapma çalışması yapan turuncuyeşilli ekip, antrenmanı taktik çalışmasıyla tamamladı.
Alanyaspor, Kasımpaşa karşılaşması öncesindeki hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.
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