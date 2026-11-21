Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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