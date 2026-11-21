Antalya'da Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Expo Bulvarı'nda uygulanan trafik kısıtlamaları sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aksu ilçesindeki COP31 etkinlik alanı çevresinde trafik düzeninin sağlanması ve ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla 10 Kasım'dan itibaren Expo Kavşağı ile Kumköy Kavşağı arasındaki Expo Bulvarı'nda yol kapatma ve trafik kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Söz konusu güzergahtaki yol kapatma ve trafik kısıtlamaları 21 Kasım itibarıyla kaldırıldı.