Antalya-Konya karayolunda otomobil takla attı: 2 yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antalya Konya D687 Karayolu Beydiğin Mahallesinde meydana geldi. Konya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Abdullah T'nin kullandığı 48 NS 936 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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