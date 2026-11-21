Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdullah T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Nazlı T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine götürüldü.

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