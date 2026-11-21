PAVİLYONLAR SÖKÜLÜYOR

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de müzakerelerin 13'üncü güne uzamasıyla zirve alanında iki farklı atmosfer yaşanıyor. Ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum örgütlerine ayrılan pavilyonlarda teknik ekipler sabah saatlerinden itibaren söküm mesaisine başladı. Stantlara ait yapılar, tek tek sökülerek paketleniyor. Zirve boyunca yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşandığı pavilyon koridorlarında, katılımcıların yerini söküm ekipleri ve taşıma araçları aldı.

MÜZAKERE VE BASIN ALANLARINDA MESAİ DEVAM EDİYOR

Alanın bir bölümünde zirvenin sona erdiğini gösteren hazırlıklar yapılırken, toplantı salonlarının çevresi, müzakere odaları ve basın merkezinde hareketlilik sürüyor. Çok sayıda ülke delegesi, müzakereci, gözlemci ile yerli ve yabancı basın mensubu, COP31 Başkanlığı tarafından yayımlanması beklenen revize taslak metinler ve yeniden toplanacak kapanış genel kurulu için bekleyişini sürdürüyor.