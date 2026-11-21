Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) kurulan Anadolu Hazineleri Bahçesi'nde, Hititlerden Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte Anadolu'da kurulan medeniyetlerin doğayla ilişkisi tanıtıldı.

COP31 Alanı Yeşil Bölge'de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin 850 metrekarelik Anadolu Hazineleri Bahçesi kuruldu.

Alanda, Anadolu'nun farklı dönemlerine ait Çatalhöyük, Göbeklitepe, Karahöyük ve Gordion gibi yerleşim yerleriyle Mevlana, Sadreddin Konevi, Galen ve Ali Kuşçu gibi Anadolu'da yaşamış düşünür ve bilim insanları, tanıtım panolarıyla ziyaretçilere aktarıldı.

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Bahçede Osmanlı şadırvanı, Osmanlı süs havuzu, Osmanlı çeşmeleri ve Selçuklu kameriyesi gibi yapılar yer aldı.

Osmanlı şadırvanındaki sekizgen büyük ekranda ise üç boyutlu video sunumuyla panolardaki bilgiler anlatıldı. Bahçe, Selçuklu ve Osmanlı çinileri, motifler ve peyzaj düzenlemesiyle hazırlandı.

Ziyaretçiler alanı tasavvuf müziği eşliğinde gezdi.