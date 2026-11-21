ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) 12 günlük etkinlik programı tamamlandı. Müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge'ye günde en az 25 bin kişi giriş yaptı, Yeşil Bölge'yi 300 bine yakın kişi ziyaret etti. COP31'in, dünya tarihinde en fazla ziyaretçi alan iklim konferansı olduğu tescillendi. COP31 Ajans Başkanı ve YRD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, "Birleşmiş Milletler yetkililerinin ifadesiyle bugüne kadarki en başarılı organizasyon olarak dile getiriyorlar. Bu da hepimizi mutlu ediyor" dedi.

Antalya’da 9 Kasım’da başlayan COP31’de, 12 günlük planlı etkinlik takvimi tamamlandı. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında dünya ülkelerinin temsilcilerini bir araya getiren konferansta, iklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum ve adil geçiş gibi başlıklarda ülkeler arasında yürütülen müzakereler ise planlanan kapanış tarihini aştı. COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında gerçekleştirilen kapanış genel kurulunda, müzakerelerin 21 Kasım’da devam etmesi kararlaştırıldı.

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Zirvenin etkinlik programı tamamlanırken, uluslararası müzakerelerin yürütüldüğü Mavi Bölge ile kamu kurumları, özel sektör temsilcileri, girişimciler ve ziyaretçilerin buluştuğu Yeşil Bölge’deki çalışmaların bilançosu da ortaya çıktı. Mavi Bölge’de 196 ülkenin delegasyonları için yaklaşık 156 pavilyon ve 140 ofis alanı oluşturulurken, Yeşil Bölge’de 1500 toplantı gerçekleştirildi. Zirvede ilk kez oluşturulan Startup Zone’da ise 207 girişimci firma yer aldı.

‘10 AYI AŞKIN SÜREDİR ÇALIŞIYORUZ’

COP31 Ajans Başkanı ve YRD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, organizasyonun hazırlıklarına yaklaşık 10 ay önce başladıklarını belirterek, “Biz sürecin başlangıcından itibaren içerisindeyiz. 10 ayı aşkın süredir çalışıyoruz. Alan planlaması dahil, işin finalize edilmesine kadarki bütün süreçlerde yer aldık. Ama bu, tek başına bizim yaptığımız bir organizasyon demek haksızlık olur. Arkasında müthiş bir ekip çalışması var" dedi.

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Türkiye’nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesine dikkat çeken Karadeniz, “Türkiye coğrafya olarak çok avantajlı bir lokasyon. Özellikle Antalya’nın konaklama anlamında büyük avantajları var. Ulaşım anlamında iyi bir destinasyon. Bu avantajların yanı sıra biz alanla ilgili de oldukça efektif planlama yaptık. Aslında COP bir vizyon projesi. Böyle bir etkinliğe ülke olarak ev sahipliği yapmak vizyon gerektiren bir iş" diye konuştu.

‘BUGÜNE KADARKİ EN BAŞARILI ORGANİZASYON OLARAK DİLE GETİRİYORLAR’

Etkinlik programının tamamlanmasıyla birlikte katılımcılardan olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Karadeniz, “Bütün paydaşlarımızın, delegasyonların, ülke temsilcilerinin ve daha kıymetlisi Birleşmiş Milletler yetkililerinin ifadesiyle bugüne kadarki en başarılı organizasyon olarak dile getiriyorlar. Özellikle birebir temaslarda. Bu da hepimizi mutlu ediyor. Ülkemiz adına sevindirici bir şey. Açık ara en iyi COP diyebiliriz. 80 adımda bir kahve, yiyecek ve içecek standı vardı. Ülkemizin gastronomi zenginliğini gösterdik" dedi.

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MAVİ BÖLGE’DE GÜNLÜK EN AZ 25 BİN KİŞİ

COP31 Mavi Bölge Koordinasyon Sorumlusu Kerem Oba, ülkelerin iklim müzakerelerini yürüttüğü Mavi Bölge’de 196 ülkenin delegasyonlarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin ağırlandığını söyledi. Birleşmiş Milletler akreditasyonu olmadan giriş yapılamayan bölgede yaklaşık 156 pavilyon ile 140’a yakın delegasyon ofisinin oluşturulduğunu belirten Oba, alanların 11 gün boyunca kullanıldığını kaydetti.

Mavi Bölge’deki katılım rakamlarını değerlendiren Oba, “Günlük girişimiz ilk günden beri 25 binin altına düşmedi. En çok giriş günümüz 12 Kasım oldu, Liderler Zirvesi’nin ikinci günü. Yaklaşık 45 bin kişiye yakın giriş oldu. Bu, Türkiye’de bugüne kadar tek çatı altında yapılan en büyük etkinlik olarak da tarihe geçti. Katılımcılardan çok pozitif geri dönüşler aldık. Hepsi bugüne kadar yaşadıkları en iyi COP deneyimi olduğunu söylediler. Türkiye olarak misafirperverliği, ağırlamayı seviyoruz. Onları iyi ağırlayabilmek, müzakerelere odaklanmalarını sağlamak bizleri de çok mutlu etti" diye konuştu.

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YEŞİL BÖLGE’Yİ 300 BİNE YAKIN KİŞİ ZİYARET ETTİ

COP31 Ajans Başkan Yardımcısı ve Yeşil Bölge Sorumlusu Fatih Dağıstanlı, 650 bin metrekarelik alanda oluşturulan Yeşil Bölge’nin konferans boyunca yoğun ilgi gördüğünü belirterek, “Alanda 114 metre yüksekliğindeki COP Tower, kongre merkezi ve Startup Zone’un yanı sıra 38 bin metrekarelik geçici yapılar yer alıyor. Bu hublarda Blue Zone’da ne konuşuluyorsa Green Zone’da da aynı şeyler konuşuluyor. Aslında burası oranın aynası. içeride startuplar, markalar ve kamuyla beraber 330 kuruluş var. Yeşil Bölge’de 1500 toplantı gerçekleşti. Bu toplantılar panel niteliğinde, 45’er dakika sürdü. Açıldığı günden bugüne kadar 300 bine yakın ziyaretçi geldi" dedi.

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‘GUINNESS REKORUNU TESCİL ETTİK’

Zirvede ziyaretçi sayısı bakımından rekor kırıldığını da açıklayan Dağıstanlı, “Guinness rekoru kırdık ve bunu tescil ettik. Şu anda COP31, dünya tarihinde en fazla ziyaretçi alan iklim konferansı oldu. Hem bu Birleşmiş Milletler’in datalarında mevcut. Birleşmiş Milletler, COP’larda bazı projeleri, fikirleri bir miras olarak kabul ediyor ve daha sonraki COP’larda bunları kullanmak istiyor. Yeşil alan bir miras olarak kabul edildi" diye konuştu.

120 DEVLET BAŞKANININ AĞIRLANMASINDA GÖREV ALDI

YRD İstanbul Genel Müdürü Bahar Karadeniz de COP31 kapsamında Mavi Bölge ve D1 VVIP alanında dünya liderlerinin ağırlanmasına yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, “120 devlet başkanını ağırlamakla ilgilendim. 120 devlet başkanı, COP31 ve diğer tüm COP’lar için önemli bir katılım sayısı. Burada yer aldığım için çok mutluyum. YRD İstanbul ve diğer tüm paydaşların bana verdiği bu önemli görevi başarıyla bitirdiğimi düşünüyorum" dedi.

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207 GİRİŞİMCİ FİRMA COP31’DE BULUŞTU

COP31 Ajans Başkan Yardımcısı ve YRD İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Karadeniz ise zirvenin teknoloji altyapısı, ödeme sistemleri ve girişimcilik alanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. COP tarihinde ilk kez girişimcilere özel bir alan oluşturduklarını belirten Karadeniz, 3 bin 800 metrekarelik Startup Zone’da 207 girişimci firmanın ağırlandığını söyledi.

Karadeniz, “31 yıldır COP yapılıyor. Ama ilk defa startuplara özel, onlara ayrılmış bir alan yaptık. 3 bin 800 metrekareye kurulu, içinde kendi sahnesi, podcast, videocast stüdyosu, yatırımcı-girişimci ofisi olan bir Startup Zone yaptık. Burada ilk defa yapılmasına rağmen 207 startup ağırladık. Bu çok yüksek bir rakam. Firmaların, ülkelerin, sivil toplum kuruluşlarının ilk girip formu doldurup başvurduğu andan, catering siparişlerini verdikleri, stantlarını yönettikleri, ödeme sistemlerini, dekontlarını yükledikleri bir Control Tower yazılımımız var. Ödeme sistemleri de bizim sorumluluğumuzdaydı. Prepaid kart dediğimiz bir sistem var. İlk defa böyle başarılı yapıldı" dedi.