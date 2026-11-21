Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde katledilen kadınlar ve kız çocukları için Al Yazma Anıtı’nda toplanacak. Soğuksu Mahallesi Bayındır Park içerisindeki anıttaki tören saat 11.00’de başlayacak.

Kadın cinayetlerine karşı toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla yapılan Al Yazma Anıtı, Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin girişimi ve Muratpaşa Belediyesi’nin desteğiyle 2012 yılında kente kazandırıldı. Heykeltıraş Prof. Meriç Hızal’ın tasarladığı yaklaşık 6 metre yüksekliğindeki eser, kadınların kullandığı yazmadan esinlenen biçimi ve kırmızı rengiyle dikkat çekiyor. Anıtın metal yüzeylerinde, katledilen kadınların isimleri ve memleketleri yer alıyor. İsimlerin işlendiği açıklıklardan süzülen gün ışığı, kadınların adlarını anıtın zeminine yansıtıyor. Yaşamdan koparılan kadınların anısını görünür kılan bu tasarım, kadın cinayetlerinin unutulmaması ve şiddete karşı toplumsal duyarlılığın güçlenmesi çağrısı taşıyor.

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Kadınların yaşamını güçlendiren çalışmalar

Muratpaşa Belediyesi, kadınların ve çocukların yaşam durumlarını iyileştirmeye, haklara erişimlerini kolaylaştırmaya ve toplumsal eşitliği güçlendirmeye yönelik çalışmalarını Kadın ve Aile Müdürlüğü aracılığıyla sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde kadınlara ve çocuklara danışmanlık hizmetleri sunulurken, Yerel Eşitlik Eylem Planı kapsamında eşitlik eğitimleri düzenleniyor. Kadına yönelik şiddete karşı yürütülen farkındalık çalışmalarıyla da kadınların eşit ve güvenli bir yaşam sürme hakkına dikkat çekiliyor.

Kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımını destekleyen çalışmalar kapsamında çocuk bakımına ilişkin ihtiyaçlar da ele alınıyor. Annelerin çalışma yaşamına katılmalarını kolaylaştırmak amacıyla kreş hizmetlerine erişim konusunda yönlendirmeler yapılıyor. Böylece danışmanlık, eğitim ve yönlendirme hizmetleriyle kadınların yaşamın farklı alanlarında güçlenmesi hedefleniyor.