Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ağıla giren kurt, 7 küçükbaş hayvanı telef etti. Hayvan sahibi Halil Konya, yaşanan olay nedeniyle maddi kayıp yaşadı.

Korkuteli ilçesine bağlı İmrahor Mahallesinde Halil Konya’ya ait ağılda gece geç saatlerde kurt saldırısında hayvancılıkla geçimini sağlayan Halil Konya’ya ait ağıla giren kurt, içeride bulunan 7 küçükbaş hayvanlara saldırdı. Saldırı sonucunda 7 küçükbaş hayvan telef olurken, ağılda ortaya çıkan manzara yaşanan olayın boyutunu gözler önüne serdi. Sabah uyandıklarında durumu fark ettiklerini ifade eden Halil Konya "'Sabah kalktığımda Küçükbaş hayvanlarıma saman ve yem vermek için ağıla girdim. Gördüğüm manzara karşısında şok oldum. İlk kurt olduğunu anlamadım ama biraz daha etrafa detaylıca bakınca gece saatlerinde kurt saldırısı olduğunu fark ettim. Kurt gece saatlerinde tel örgülerin üstünden atlamış ağıla girmiş. 44 hayvandan 7'ünü telef etmiş, yaptığım ilk belirmelere göre zararım 200 bine yakın. İnşallah bir daha yaşanmaz ve kimsenin başına gelmez" diye konuştu.