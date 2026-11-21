"İlimiz Aksu ilçesi COP31 etkinlik alanı gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı Trafik tedbirleri kapsamında; trafik düzeninin sağlanması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla 10.11.2026 tarihi itibarıyla Expo kavşağı ile Kumköy kavşağı arasında kalan Expo Bulvarı güzergahında uygulanan yol kapamaları ve yasaklamalar bu saat itibarı ile sonlandırılmıştır.

Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında trafik düzeninin sağlanması, ulaşımın kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla bölgede uygulanan yol kapatma ve trafik yasakları sona erdirildi.

Antalya Valiliği, Aksu ilçesinde COP31 etkinlikleri Expo Kavşağı ile Kumköy Kavşağı arasında kalan Expo Bulvarı’nda uygulanan yol kapama ve yasaklamaların kaldırıldığını duyurdu.

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