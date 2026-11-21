Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye ekonomisi büyük bir büyüme sağladığını belirterek, "Bütün altyapılar, üstyapılar ve ulaştırma ağları yenilendi. Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi haline geldi. Güçlü bir ordumuz ve savunma sanayimiz oldu. Dünya birçok alandaki başarılarımızı konuşuyor. Çok daha iyi noktalara geleceğiz" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen TESKOMB Esnaf Toplantısı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.*

Ticaret Bakanlığının himayelerinde, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) ev sahipliğinde düzenlenen TESKOMB Esnaf Toplantısı, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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"Antalya dönüm noktası oldu"

Antalya’nın Turizm, kongreler, ticaret ve tarımın alanlarında adeta başkent konumuna yükseldiğini belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çevre sorunlarının çözümü noktasında Antalya COP31’in bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Organizasyonun tarihin en başarılı COP’u olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, "NATO zirvesi, Antalya Diplomasi Forumu ve Dünya Uzay Kongresi’nde olduğu gibi büyük bir ülkeye yakışır başarıya sahip olduk." dedi.

"Esnafımızın yanında olmak boynumuzun borcu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla finansal destekleri azami derecede artırdıklarını söyleyen Bakan Bolat, "Vatandaşımızın ve esnafımızın her anlamda yanında olmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

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Esnafların Ahi Evran kültürünün devamı olduğuna dikkat çeken Bakan Bolat, Ahi Evran’ın paylaşman, dayanışma, çalışkanlığın ve toplumsal birliği Anadolu’ya getiren büyük bir veli olduğunu belirtti. Bakan Bolat, "Konuşarak, istişare ederek esnaflarımızın ve ekonomimizin daha iyi gitmesi için yeni tedbirleri de hep birlikte alacağız." sözlerini kaydetti.

"Daha güçlü bir Türkiye gayretindeyiz"

Esnaf ve sanatkarların ülke ekonomisinde çok önemli bir yere sahip olduklarını ifade eden Bakan Bolat, "Vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 24 yıl boyunca Türkiye ekonomisini ve Anadolu’yu nereden nereye taşıdığımızın arkasında büyük bir liderlik, siyasi ve ekonomik istikrar ile gece gündüz çalışma yatmaktadır. Bizden sonraki nesillerin barış, esenlik, refah içinde yaşamaları ve onlara güçlü bir Türkiye bırakmanın gayreti içindeyiz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye ekonomisi büyük bir büyüme sağladığını belirten Bakan Bolat, "Bütün altyapılar, üstyapılar ve ulaştırma ağları yenilendi. Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi haline geldi. Güçlü bir ordumuz ve savunma sanayimiz oldu. Dünya birçok alandaki başarılarımızı konuşuyor. Çok daha iyi noktalara geleceğiz." dedi

Konuşmasının devamında esnafın ihracat alanında büyük bir atılım yaptığını vurgulayan Bakan Bolat, "Bu noktada da rakamlar oldukça iyi. Esnafımız inşallah daha büyük başarılar sergileyecek" şeklinde konuştu.

Vali Şahin: "Şefkat ve Merhamet Anadolu’dadır"

Programda yaptığı konuşmada seyyah İbn Battuta’nın 1333 yılında önce Alanya’ya, oradan da Antalya’ya geldiğini ve kendisini esnaf loncalarının haftalarca misafir ettiğini söyleyen Vali Hulusi Şahin, "İbn Battuta, ‘Bereket Şam’daymış ama şefkat ve merhamet Anadolu’daymış. Buranın insanları dünyanın en temiz insanları; en güzel yemeklerini ve en güler yüzlü insanlarını burada buldum.’ diyor. Biz de Antalya olarak ağırladığımız misafirleri, 800 yıl önceki esnaf dedelerimizin bıraktığı o tat, tebessüm ve güzel hatıralarla ağırlamak istiyoruz; bunun için çalışıyoruz." dedi.

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"Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisini gerçekleştirdik"

Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31’in dünyanın en büyük uluslararası organizasyonlarından biri olduğuna dikkat çeken Vali Şahin, "COP31 gibi büyük bir organizasyonu dünya liderliği ve vizyonuyla bizlere kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. COP31 Başkanımız, kıymetli Bakanımız Murat Kurum’a, tüm bakanlıklarımıza ve özellikle Antalya’daki kamu kuruluşlarına, belediyelere, esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Bu başarı güzel insanların ve esnafımızındır"

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190’ın üzerinde ülkeden gelen misafirleri, 100’ün üzerinde devlet başkanını ve 50 binin üzerinde yabancı delegeyi Antalya’da ağırladıklarını belirten Vali Şahin, "Hepsini yüzlerinde o tebessüm ve ‘Evet, Türkler bu işi, organizasyonu, koordinasyonu ve teşkilatçılığı biliyor.’ duygusuyla uğurladık. Bununla gurur duyuyoruz. Tıpkı 800 sene önceki esnaf dedelerimiz gibi, bundan yıllar sonra da Antalya’dan ayrılıp dünyanın dört bir yanına dağılan insanlar ‘Bir ülkeye gittik; şefkat de merhamet de organizasyon kabiliyeti de oradaymış.’ desinler diye çalıştık. Bu başarı; adaleti, hakkaniyeti ve helal kazancı hayatının merkezine koyan güzel insanların, esnafımızın eseridir" sözlerini kaydetti.

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Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

Serik ilçesi Belek bölgesinde yapılan toplantıya; Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, Kemal Çelik, Talat Dinçer, Fahri Özkan ve TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan, TESK Başkanı Mehmet Yiğiner, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, siyasi parti temsilcileri, kooperatif başkanları ve birlik temsilcileri katıldı.