Antalya’nın Alanya ilçesinde 4 kartlı apartmanın 1’inci katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan yatak küle dönerken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Alanya’nın Kestel Mahallesi Okanlar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1’inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde kimsenin bulunmadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları fark eden site sakinleri, yangına yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, ardından dairede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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Yangında evde bulunan bir yatak tamamen yanarak küle dönerken, dairede maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.