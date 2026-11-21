İngiltere Kralı 3. Charles, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve COP31 Başkanı Murat Kurum'a, Türkiye'nin zirvenin ev sahipliğini ve başkanlığını üstlenmesinden dolayı teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İngiltere Kralı 3. Charles, COP31'e ilk kez ev sahipliği yapan Türkiye'ye destek ve teşekkür mektubu gönderdi.

Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla iletilen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a hitaben kaleme alınan mektupta Kral 3. Charles, Türkiye'nin iklim eylemi için dünyayı bir araya getirdiğine dikkati çekti.

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Kral 3. Charles mektubunda, "COP31 için Antalya'da bir araya geldiğiniz bu vesileyle, katılan herkese en içten iyi dileklerimi ve desteğimi özellikle iletmek istedim. Uluslararası toplumu böylesine önemli bir anda bir araya getirdikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümetine ve Türkiye halkına, Müzakere Başkanı olarak üstlendiği rol için de Avustralya hükümetine minnettarım." ifadelerine yer verdi.

Mektubunda dünyada artan iklim kaynaklı eylemlere dikkati çeken Kral 3. Charles, "Hepimizin çok iyi bildiği gibi, dünyanın dört bir yanında topluluklar şimdiden şiddetli sıcaklar, seller, kuraklıklar, orman yangınları ve fırtınalarla mücadele ediyor. Yakın zamanda yaşanan olaylar, kimi zaman en trajik biçimde, iklim değişikliğinin uzak bir tehdit değil, bugün yaşanan ve giderek büyüyen bir gerçeklik olduğunu bize hatırlattı." ifadelerini kullandı.

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- "Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar açık ve bu kadar acil olmamıştı"

Enerjiye erişim noktasında yaşanan jeopolitik gelişmelere de değinen Kral Charles, dünyanın geleceği için yenilenebilir enerjiye duyulan ihtiyacı vurguladı.

Fosil yakıt piyasalarındaki aksaklıkların yenilenebilir enerji yoluyla enerji güvenliğinin ve dayanıklılığının artırılmasına, rejeneratif tarım ve tarımsal ormancılık sistemleri yoluyla da gıda üretiminde kimyasal gübrelere bağımlılığın azaltılmasına acilen ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduğunu belirten Kral Charles, 50 yılı aşkın bir süredir, iklim değişikliğiyle doğanın tahribatının birbirine bağlı tehditlerine ve bunların geçim kaynakları ile topluluklar üzerindeki etkisine işaret etti.

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Kral Charles, "Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar açık ve bu kadar acil olmamıştı. Bir derecenin her kesri önemlidir. Bu nedenle Başkanlığın daha önce verilmiş taahhütleri somut eyleme dönüştürme kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum. Petrol ve gaz sektöründen kaynaklanan gereksiz metan emisyonlarının ve sızıntılarının 2030'a kadar acilen giderilmesi, yakın vadeli ısınmayı yavaşlatmak için mevcut en hızlı fırsatlar arasındadır; bu, fosil yakıtlardan uzaklaşmayla birlikte atılması gereken temel bir adımdır."

Temiz enerjiye geçişin aciliyetini de vurgulayan Charles, şu değerlendirmeleri yaptı:

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"Temiz enerjiye geçişin hızlandırılması, gelecekteki refahımız ve güvenliğimiz için vazgeçilmez olacaktır. Şimdi metan ve diğer güçlü kirleticileri sınırlamak, tüm yaşamın bağlı olduğu ormanları, okyanusları ve diğer ekosistemleri korumak ve eski haline getirmek, yeşil elektrifikasyonu ilerletmek ve kırılgan toplulukların halihazırda yaşanan değişikliklere dayanabilmelerine yardımcı olmak için hızla harekete geçme zamanıdır. Bunların hiçbiri gereken ölçekte finansman olmadan başarılamaz. Hükümetler, iş dünyası, yatırımcılar, kurumlar ve hayırseverler, sermayenin dayanıklı ve sürdürülebilir bir geleceği baltalamak yerine desteklemesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır. Deneyimler, yenilikçi finansman, yatırım ve sigorta modellerinin gerçek bir fark yaratabileceğini göstermektedir. İnsanlığın doğayla uyum içinde yaşama biçiminde kalıcı bir değişim, kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki hayati bir ortaklık aracılığıyla gerçek anlamda sürdürülebilir piyasalar oluşturmak üzere özel sektörün yaratıcılığının ve gücünün harekete geçirilmesine bağlıdır."

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- "Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır"

Kral Charles, "Yine de umut için bazı nedenler var" ifadesini kullanarak, bu yıl Londra İklim Eylemi Haftası'nda, iddiayı şimdiden somut bir değişime dönüştüren pek çok insanı görmenin kendisini son derece cesaretlendirdiğini belirtti.

Antigua ve Barbuda'da yakın zamanda gerçekleştirilen Commonwealth Hükümet Başkanları Toplantısı'nın da hem iklim sorununun aciliyetini hem de birlikte çalışmaktan doğan gücü etkili bir biçimde hatırlattığını aktaran Charles, liderlerin iklim değişikliğine karşı acil ve ortak eyleme, değerli doğal dünyamızı korumaya ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı en kırılgan toplulukların dayanıklılığını artırmaya yönelik taahhütlerini yenilemelerinin kendisini yüreklendirdiğini ifade etti.

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Kral Charles, mektubunda tüm ülke liderlerine "eyleme" geçmek için "ortak irade çağrısı" yaparak, şunları kaydetti:

"Dünya COP31 için bir araya gelirken, aynı ortaklık ve ortak amaç ruhunun, gezegenimizin ve gelecek kuşakların acilen ihtiyaç duyduğu ortak eyleme ilham vermesini umut ediyorum. Bu nedenle sizi ve Antalya'da size katılan herkesi, bu ana yalnızca iddiayla değil, bu iddiayı eyleme dönüştürme kararlılığıyla karşılık vermeye çağırıyorum. COP31'in mirası bu olmalıdır. Çocuklarımız ve torunlarımız bizi verdiğimiz sözlerle değil, yapmayı seçtiklerimizle yargılayacaktır."