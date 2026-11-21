TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ekonomisi 7 kat büyüdü. 238 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara büyüdü bu yıl haziran itibarıyla. Mal ihracatı 36 milyar dolardan 285,5 milyar dolara büyüdü geçen ay itibarıyla. Hizmet ihracatı 14 milyar dolardan 127 milyar dolara büyüdü ağustos itibarıyla. Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi haline geldi. Artık Türkiye sanayisinden çekinen ve 'nasıl durdurabiliriz' diye çeşitli tedbirler ve engellemeler çabası içinde olan ülkeleri görüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından düzenlenen TESKOMB Esnaf Buluşması'na katıldı. Programda Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse ve Tuba Vural Çokal, TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, kooperatiflerin başkanları, birlik temsilcileri ve çok sayıda davetli de yer aldı. Programda, esnaf ve sanatkarların sorunları, kooperatiflerin çalışmaları, finansman destekleri, kredi süreçleri, denetim ve eğitim faaliyetleri ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

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'TARİHİN EN BAŞARILI COP'U OLDU'

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TESKOMB buluşmasının kendisi için önemli olduğunu belirterek, esnaf ve sanatkar camiasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'ne değinen Bakan Bolat, "Antalya artık bir efsane şehir haline geldi. Turizmin, kongrelerin, ticaretin, tarımın başkenti konumuna yükseldi. Dünyaca tanınan bir şehrimiz haline geldi. Organizasyon, kalite ve lojistik olarak bütün misafirlerin bizlere söylediği 'Tarihin en başarılı COP'u oldu'. Bundan sonra da bu çıtaya kolay kolay ulaşmak mümkün olmaz. 'Türkler standardı öylesine yükselttiler ki' dediler, aynı NATO zirvesinde olduğu gibi, aynı Antalya Diplomasi Forumu'nda olduğu gibi, Dünya Uzay Kongresi'nde olduğu gibi, gerçekten büyük ülkeye yakışır bir başarıya sahip olduk" dedi.

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'20-25 MİLYAR LİRALIK BEKLEYEN KREDİ DOSYALARI İÇİN LİMİT AÇILIYOR'

Esnafın finansmana erişimi ve kredi destekleri konusunda açıklamalarda bulunan Bakan Ömer Bolat, Halkbank ile yapılan görüşmeler sonucunda bekleyen kredi dosyalarına yönelik yeni bir limit açılacağını açıkladı. Bakan Bolat, kredi süreçlerinde alınan bazı masrafların kaldırılmasının gündemde olduğunu ve finansman desteklerinden daha fazla esnafın yararlanabilmesi için düzenlemeler yapıldığını belirterek, "Bu yıl da esnaflarımıza geçen yıldan çok daha fazla sübvansiyonlu, yüzde 50 sübvansiyonlu finansal destek rakamlarını yıl sonunda vermiş olacağız ve bugünün birinci güzel haberi; 40 gün kaldı yılın bitmesine, inşallah Halkbank'ımız, sayın genel müdürümüzle görüştük, 20-25 milyar liralık bekleyen dosyalar için kredi limitini açıyor. Biliyorsunuz bu krediler verilirken bazı kesintiler ya da masraflar alınıyordu; ekspertiz raporu gideri vesaire gibi. Değerli genel müdürüm ve TESKOMB başkanımız, TESK başkanımız kafa kafaya verdik ve görüştük. Değerli genel müdürümüz de söz verdi, inşallah bu kesintiler de ortadan kalkacak" diye konuştu.

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'AHİ EVRAN'IN DEVAMISINIZ'

Esnaf ve sanatkarların Anadolu'nun ekonomik ve toplumsal hayatındaki yerini vurgulayan Bakan Bolat, Ahilik kültürünün önemine değinerek, "Esnaflar Ahi Evran'ın devamıdır. Ahi Evran Hazretleri helal lokmanın, paylaşmanın, dayanışmanın, cesaretin, çalışkanlığın ve toplumsal birlik ve beraberliğin öğretisini Anadolu'muza getiren çok büyük bir büyüğümüzdür. Ve onun yolunda gitmek ahilik teşkilatı, lonca teşkilatları ile mümkün oldu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 600 yıl bu coğrafyada güçlü bir şekilde varlık göstermesinde tüm toplumumuzun, şehitlerimizin ve de ekonominin, toplumun mayası olan esnafların, ahilerin çok büyük katkısı oldu. 103 yıllık Cumhuriyet dönemimizde de esnaflarımız bu rolü oynamaya devam ediyor. Allah onlardan razı olsun" dedi.

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'TÜRKİYE'DE 2 MİLYON 274 BİN ESNAFIMIZ VAR'

Esnaf teşkilatlarının Türkiye genelindeki yapısı ve sayısına ilişkin bilgi veren Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"Burada ülkemizde 2 milyon 274 bin esnafımız olduğunu ifade etmek istiyorum. 2 milyon 274 bin esnafımızın 2 milyon 373'ünün esnaf odasında kayıtlı oldukları ve onların da 82 birlik altında iller bazında teşkilatlanması ve de 13 meslek federasyonu çatısı altında teşkilatlanmaları ve de üst çatı organizasyon olan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu çatısı altında toplanmaları bizim esnaf teşkilatımızın çalışma şemasını oluşturmaktadır. Hükümet olarak da TESK'ten, TESKOMB'dan başlayarak esnaf birlik federasyonları, esnaf birlikleri ve esnaf odalarıyla her zaman her yerde istişare ediyoruz, hemhal oluyoruz, onları dinliyoruz. Burada tabi bir de esnaf ve sanatkarlarımızı yardımlaşma ve dayanışma amacıyla toplamamız gereken esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatiflerimiz var. Bunlar da 1016 kooperatif var ülkemizde ve onların 32 bölge birliği var ve üst organizasyon çatı kuruluşu olarak da güzide kuruluşumuz TESKOMB var."

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'TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 KAT BÜYÜDÜ'

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Bolat, şunları söyledi:

"Türkiye ekonomisi 7 kat büyüdü arkadaşlar. 238 milyar dolardan Türkiye ekonomisi 1,7 trilyon dolara büyüdü bu yıl haziran itibarıyla. Mal ihracatı 36 milyar dolardan 285,5 milyar dolara büyüdü geçen ay itibarıyla. Yıllıktan bahsediyorum. Hizmet ihracatı 14 milyar dolardan 127 milyar dolara büyüdü ağustos itibarıyla, yıllıktan bahsediyorum. 32,5 milyon istihdam sayısına ulaştık, 20,5 milyondan devralmıştık. Bütün altyapılar yenilendi, üstyapılar yenilendi, ulaştırma ağları yenilendi. Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi haline geldi. Artık Türkiye sanayisinden çekinen ve 'Nasıl durdurabiliriz' diye çeşitli tedbirler ve engellemeler çabası içinde olan ülkeleri görüyoruz. Bunlarla kıran kırana pazarlıklar, müzakereler yapıyoruz. Hizmetler sektöründe turizm, lojistik, eğitim, sağlık; sağlıkta Türkiye neredeyse dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülke haline geldi. Dünyanın her tarafından geliyorlar. Bunları şunun için söylüyorum; çevre, enerjide 4 kattan fazla büyüme. Bütün bunlar hep birlikte başardık, sizlerle birlikte başardık. Ama kolay değildi. İnşallah bunun devamını da hep birlikte başaracağız. Ve güçlü bir ordumuz, güçlü bir savunma sanayiimiz oldu. Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor. Savunma sanayisinde, genel sanayide kalitemizi konuşuyor, teknolojimizi konuşuyor ve hizmetlerde, turizmde, yurt dışı müteahhitlikte, sağlıkta, eğitim turizminde elhamdülillah başarılarımızı konuşuyor. Çok daha iyi noktalara geleceğiz."

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'ESNAF İŞ YERLERİNİ KAPATMAK YERİNE YENİ İŞ YERLERİ AÇIYOR'

2020 yılında yaklaşık 99 bin 600 terkin işlemi olduğunu, 365 bin 500 esnafın iş yeri açtığını aktaran Bakan Bolat, "2025 yılında 120 bin 400 terkin işlemi vardı, 323 bin 480 yeni esnaf iş yeri açtı. Bu yılın ilk 10 ayında 103 bin 600 terkin işlemi vardı, 245 bin 76 esnaf açılışı vardı. Ortalama 1'e 3 mertebesinde daha fazla esnaf kardeşimizin iş yeri açılışlarına şahit oluyoruz. Tabii hiç kimsenin iş yerini kapatmasını asla istemeyiz ve görmek de istemeyiz. Ama kimi ekonomik nedenlerden olabiliyor, kimisi de doğal nedenlerden meslek değiştirme, Allah geçinden versin vefat, emekli olma ya da aile içi anlaşmazlık gibi sebeplerle iş yeri kapatma mümkün olabiliyor. Esnaflarımızın iş yerlerinin yüzde 75'inin uzun ömürlü olduğunu görüyoruz. Yüzde 40,34'ü 10 yıl ve üzerindeki esnaflarımız, yüzde 35'i 3 ile 10 yıl arasında faaliyet yapıyor. Ve yeni kurulan işletmelerin ilk yıllarda ayakta kalabilmesini sağlamak, sürdürülebilirliğini arttırmak, daha uzun süre ticaret hayatında varlıklarını devam ettirmek hükümetimizin ve Ticaret Bakanlığımızın da öncelikli hedefleri arasında yer alıyor" dedi.

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'ESNAFLARIMIZA 907 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞAN FİNANSAL DESTEK SAĞLANDI'

2003'ten önceki dönemde esnaf kredisinin hazine sübvansiyon oranının yüzde 20 olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki 24 yılda tam 4,7 milyon adet farklı kullandırımla esnaflarımıza bu sübvansiyonlu ve finansal desteği yaptık. Ve rakam ne biliyor musunuz? 907 milyar, neredeyse 1 trilyona yaklaşıyor. Geçen yıl 257 bin kullandırımı vardı, 176 milyar liraydı kredi desteği. Faiz oranı da yüzde 25'ti, yüzde 50 sübvansiyonlu faiz. Bu sene 1 Ocak'ta bunu yüzde 20'ye indirdik, Halkbank'ımızla, TESKOMB'la beraber. Ve şu ana kadar 187 bin 673 kullandırımı ilk 10 ayda ve 168 milyar liraya ulaştı. İnşallah bu kalan 40 günde TESKOMB ve Halkbank'ımızın iş birliğiyle bu rakamlara en az bir 25 milyar daha eklenmiş olacak. Usta girişimci, genç girişimci, kaybolmaya yüz tutan meslekleri desteklemek için de 231 milyon lira faizsiz hibe destekleri verildi. Bizim esnafımız artık ihracatçı oldu, ihracat yapıyor. Bu noktada da rakamlar oldukça iyi. İhracat noktasında da baktığımızda 2019'da bizim esnaflarımız 26 bin 408 ihracat işlemi yapmış. 2024'te 43 kat artışla 1 milyon 140 bin farklı ihracat işlemi yapmışlar. Esnafımız ihracatı sevdi. Ve 620 milyon dolar geçen yılki ihracat rakamımız. İnşallah daha da fazla ihracatlarını bekleyeceğiz."

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ESNAF VE SANATKARLAR İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Esnaf ve sanatkarların çalışma hayatını kolaylaştırmaya yönelik mevzuat çalışmalarına da değinen Bakan Bolat, perakende ticaret, ödeme süreleri, haksız ticari uygulamalar ve esnafın korunmasına yönelik düzenlemeler üzerinde çalışıldığını söyledi. 'Hal Yasası' olarak da bilinen kanun taslağının AK Parti grubu tarafından Meclis'te diğer gruplarla da istişare edilerek son şekline kavuştuğunu aktaran Bakan Bolat, "Üretici birlikleri marifetiyle ve esnaflarımızı da güçlendirici hükümlerle bu kanunu da inşallah Meclis'ten en kısa zamanda geçireceğiz" dedi.

'SÜTTE LEKE VAR, ÖMER BOLAT'TA LEKE YOK'

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TESKOMB Genel Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül de konuşmasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a esnaf ve sanatkar camiasına yönelik yaklaşımı, çalışkanlığı ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sizleri iyi biliyor, iyi tanıyoruz. Sütte leke var, Ömer Bolat'ta leke yok" dedi. Kooperatiflerde eğitim ve denetim çalışmalarının önemine değinen Akgül, TESKOMB bünyesinde gerçekleştirilen denetim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kooperatiflerin karşılaştığı sorunları paylaşan Abdulkadir Akgül, özellikle NACE kodları nedeniyle bazı esnafın kredi desteklerine erişimde sıkıntı yaşadığını dile getirdi. Esnaf buluşmalarında katılımcıların destek ve müjde beklentisi olduğunu ifade eden Akgül, kredi desteklerine ilişkin beklentilerini de aktardı.