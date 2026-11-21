Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Cenk Kaçamaklı
ON Hotels Alanya Belediyespor: Yusuf Bakır, Shchytkov, Hetman, Emir Kaan Öztürk, Gutierrez, Ahmetcan Büyükgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Abdulsamet Sineren, Enes Atlı)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Seganov, Kovacevic, Furkan Dur, Teppan, Hamdi Erkan, Selim Yıldız (Tuğrul Mansur Düzce, Batu Ercan Akbaba, Eyüp Ensar Demirbiler, Halil İbrahim Kurt, Batuhan Avcı, Aleksov)
Setler: 20-25, 21-25, 25-21, 19-25
Süre: 133 dakika (31, 34, 34, 34)
ANTALYA
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