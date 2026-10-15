ALKÜ ile CW Enerji arasında AR-GE işbirliği protokolü imzalandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile CW Enerji arasında yenilenebilir enerji teknolojileri, araştırma-geliştirme (AR-GE) ve uygulamalı eğitim alanlarında işbirliğini geliştirmek amacıyla protokol yapıldı.

ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan protokol için ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile CW Enerji AR-GE ve İnovasyon Direktörü Prof. Dr. Şadan Özcan, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç ve Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ile CW Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Yüksek bir araya geldi.

Protokol kapsamında güneş enerjisi sistemleri, enerji depolama teknolojileri, akıllı enerji yönetimi, nesnelerin interneti, gömülü sistemler ve veri analitiği gibi alanlarda ortak AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yürütülmesi hedefleniyor.

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İşbirliğiyle yeni ürün ve prototiplerin geliştirilmesi, test ve doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, bilimsel çalışmaların sanayiye aktarılması ve ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik ortak projelerin hazırlanması planlanıyor.

Protokolde öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim faaliyetleri kapsamında lisans ve lisansüstü düzeyde ortak çalışmaların yürütülmesi, seminer, çalıştay ve teknik eğitimlerin düzenlenmesi, öğrencilerin staj ve saha uygulamalarına katılımının desteklenmesi amaçlanıyor.

Rektör Türkdoğan, üniversitede yürütülen güneş enerjisi santrali ve sıfır atık projelerinin yanı sıra mama ve kompost üretimi çalışmalarıyla da örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Üniversitelerin eğitim faaliyetlerinin yanında bilimsel bilgi üretimi ve teknoloji geliştirme yoluyla da ülkenin gelişimine katkı sağlaması gerektiğini kaydeden Türkdoğan, CW Enerji ile yapılan işbirliğinin üniversitenin bilimsel birikimini sektörün deneyimiyle buluşturacağını aktardı.

Türkdoğan, ortak çalışmalarla öğrencilerin uygulamalı eğitim ve staj imkanlarının geliştirilmesini, akademisyenlerin sektörün ihtiyaçlarına yönelik araştırmalarının desteklenmesini ve bilimsel çıktıların ekonomik değere dönüştürülmesini hedeflediklerini vurguladı.

ALKÜ'nün Alanya TEKNOKENT ve Alanya TEKMER aracılığıyla kamu kurumları ve özel sektörle işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydeden Türkdoğan, protokolün üniversite, kent ve ülke ekonomisi için hayırlı olmasını diledi.

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CW Enerji AR-GE ve İnovasyon Direktörü Özcan ise üniversite sanayi işbirliklerinin bilimsel çalışmaların uygulamaya aktarılması ve yenilikçi projelerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, protokolün yeni çalışmalara zemin hazırlamasını temenni etti.