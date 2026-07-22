Altın Portakal'da onur ödülleri Samancılar ve Saran'ın oldu
Antalya'da bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri, sanatçılar Menderes Samancılar ile Tilbe Saran'a verilecek.
Antalya'da bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde onur ödülleri, sanatçılar Menderes Samancılar ile Tilbe Saran'a verilecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin hazırlıkları sürüyor.
Festival kapsamında bu yıl onur ödülüne layık görülen Menderes Samancılar, 50 yılı aşkın sanat yaşamında 100'den fazla sinema filmi, televizyon dizisi ve dijital platform yapımında rol aldı. Samancılar, 1989 yılında "Sis" filmindeki performansıyla Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü kazandı.
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran ise 30'dan fazla tiyatro oyununun yanı sıra Türk sinemasında iz bırakan birçok yapımda rol aldı. Saran, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Zenne" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Onur ödülleri, festivalin açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.
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