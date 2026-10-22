Altın Portakal'da sürdürülebilir yapımlara ödül verilecek

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, sinema sektöründe çevre duyarlılığını artırmak amacıyla ilk kez "Yeşil Setler Mümkün" ödülleri verilecek.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ekim'de düzenlenecek festivalin Film Forum bölümünde verilecek ödüller, iklim ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Film Forum finalistleri arasından seçilecek projeler, "İklime Duyarlı Hikaye Ödülü" ve "Yeşil Prodüksiyon Ödülü" olmak üzere iki kategoride değerlendirilecek.

İklim krizini ele alan ve doğa ile çevre ilişkisini hikayelerine yansıtan yapımlara verilecek "İklime Duyarlı Hikaye Ödülü"nü kazanan proje, 2 bin avro para ödülü alacak.

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"Yeşil Prodüksiyon Ödülü"nü kazanan yapıma ise çekimlerde enerji tüketimini ve atık miktarını azaltmak, çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla yeşil prodüksiyon danışmanlığı sağlanacak.

Danışmanlık kapsamında yapımın karbon ayak izi çekim öncesinde tahmin edilecek, çekimler tamamlandıktan sonra yeniden ölçülerek raporlanacak. Hazırlanacak rapor, uluslararası fon ve ortak yapım başvurularında da kullanılabilecek.

"İklime Duyarlı Hikaye Ödülü" jürisinde Avrupa İklim Vakfı Türkiye Direktörü Mustafa Özgür Berke, senarist Selcan Özgür, YSM Proje Lideri ve Görüntü Yönetmeni Ersin Gök, Doğa Derneği Başkanı Dicle Tuba Kılıç ile YSM Genel Koordinatörü Yeşim Girgin yer alıyor.

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"Yeşil Prodüksiyon Ödülü" jürisinde ise Ersin Gök, Yeşim Girgin, YSM Uzmanı ve Çevre Mühendisi Işıl Aslan, YSM Reklam ve Pazarlama Uzmanı Ekin İlyasoğlu ile ÇEVKO Kamu, Dış İlişkiler ve Projeler Kıdemli Müdürü Alphan Eröztürk bulunuyor.