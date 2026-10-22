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        Antalya'da 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kız bulundu

        Antalya'da staj için gittiği iş yerinde babasına ait araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki genç kız bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Antalya'da 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki genç kız bulundu

        Antalya'da staj için gittiği iş yerinde babasına ait araçtan indikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 17 yaşındaki genç kız bulundu.

        Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Serhat Çölkesen Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Hatice Ennur Ateş'ten sevindirici haber geldi. Genç kız, pazartesi günü sabah erken saatlerde babası ile birlikte staj yaptığı devlet kurumuna gitmiş ve mesai başlangıcına yaklaşık 1 saat olması nedeniyle babasına araç içerisinde oturacağını söyledikten sonra kayıplara karışmıştı. Anne ve baba, kızlarının akşam geri eve dönmemesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. Kayıp başvurusunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genç kızın bulunması için çalışma başlattı. Aile de sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda kızlarının görüldüğü belirtilen bölgelerde sokak sokak arama yaptı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu genç kız Serik ilçesinde bulundu. İfade işlemleri için Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen genç kız, buradaki işlemlerin ardından önce Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, ardından da ailesine teslim edilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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