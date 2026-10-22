Alanya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Saray Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada, A4 kağıdına emdirilmiş 64 bin içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçta bulunan A.P. (30), E.E. (50) ve M.K. (38) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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