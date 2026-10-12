Antalya açıklarında teknede rahasızlanan kişi tahliye edildi
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarındaki teknede rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Giriş: 12.10.2026 - 20:47 Güncelleme:
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarındaki teknede rahatsızlanan 1 kişinin, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemer açıklarında özel teknede 1 kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekiplerce tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, limanda bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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