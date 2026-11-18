Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP'den istifa etti. CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin, Özdemir'in istifasının parti içi üyelik sistemine düştüğünü belirterek, istifa öncesinde il başkanlığıyla herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini ifade etti.

Özdemir, siyasi kariyerine 2014 yerel seçimlerinde CHP'den Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi seçilerek başladı. Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından 11 Temmuz 2025 tarihinde toplanan Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan gizli oylamada CHP grubunun önerisi ile tek aday olarak yapılan seçimde Büşra Özdemir, ilk turda 75 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak seçildi.