Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında balina görüntülendi.

Adrasan Tekneciler Birliği Kooperatifi Başkanı Deniz Şeşen, müşterileriyle birlikte Sulu Ada'ya yat turu gerçekleştirdi.

Şeşen, müşterileriyle birlikte ada yakınlarına geldiğinde balinayı fark etti.

Balina, bir süre sonra gözden kayboldu.

Balinayı görüntüleyen Şeşen, "Müşterilerimle birlikte sezonun son tekne turunu gerçekleştiriyorduk. Sulu Ada yakınlarına geldiğimizde denizin yüzünde siyah bir şey gördük. İlk etapta denizaltı sandık. Çevredeki balıkçılardan bu siyah cismin ne olduğu konusunda yardım istedik. O sırada havaya su püskürtmeye başladı. Siyah cismin balina olduğunu fark edince telefonum ile kayıt yaparak sosyal medyada paylaştım." dedi.