TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Kasapoğlu, "İklim değişikliği ile engellilik konusunu aynı masada, aynı ciddiyetle konuşmalıyız. Çünkü iklim değişikliği, çevresel etkilerinin çok ama çok ötesinde bir olgu. Dünyanın dört bir yanında iklim etkenli afetler milyonlarca insanın hayatını derinden etkiliyor ama bu krizin etkileri toplumun tüm kesimleri tarafından eşit şekilde yaşanmıyor" dedi.

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mehmet Kasapoğlu, COP31 İklim Zirvesi kapsamında Türkiye Pavilyonu'nda düzenlenen 'Hiç Kimseyi Geride Bırakmayan İklim Eylemi: Engellilik Perspektifiyle Erişilebilir ve Kapsayıcı COP Süreçleri' başlıklı oturumda konuştu. Toplantıdaki, işitme engelli katılımcılar için işaret dili çevirisi yapıldı.

REKLAM

'KAPSAYICI BİR DİPLOMASI ANLAYIŞI KURDUK'

Toplantıda konuşan Kasapoğlu, "Türkiye olarak COP31 vizyonumuzu, adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir diplomasi anlayışı etrafında kurduk. İklim değişikliği ile engellilik konusunu aynı masada, aynı ciddiyetle konuşmalıyız. Çünkü iklim değişikliği, çevresel etkilerinin çok ama çok ötesinde bir olgu. Dünyanın dört bir yanında iklim etkenli afetler milyonlarca insanın hayatını derinden etkiliyor ama bu krizin etkileri toplumun tüm kesimleri tarafından eşit şekilde yaşanmıyor. Sağlığı, eğitimi, istihdamı etkileyen, sosyal korumayı, bağımsız yaşamı, kent yaşamını etkileyen ve insan hayatının her bir noktasına dokunuyor. İnsanların yaşadıkları çevre, ekonomik şartları, erişebildikleri kamu hizmetleri bu süreci atlatmakta çok belirleyici" dedi.

REKLAM

'DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 16'SI ENGELLİLİKLE YAŞIYOR'

Fiziksel ihtiyaçlarla birlikte bakım ve destek hizmetlerinin de önemine vurgu yapan Kasapoğlu, "Meseleye engelli bireylerimizin penceresinden baktığımızda çok daha bütüncül bakılması gereken bir tabloyla karşılaşıyoruz. Farklılaşan ihtiyaçları, günlük hayatta karşılaşılan görünür ya da görünmez engellerin tamamını bir bütün olarak görmek, uygulamaları da bu süreçlere yaklaştırmak mecburiyetindeyiz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; dünya nüfusunun yüzde 16'sı, 1,3 milyardan fazla insan engellilikle yaşıyor. İklim politikalarında engellilik perspektifini gözetmek, küresel ölçekte kapsayıcı ve adil bir gelecek inşa etmek hepimizin sorumluluğu. İklim politikalarımızı bu vicdani ve hak temelli anlayışla geliştirirsek kimseyi geride bırakmayan geleceği hep birlikte inşa edebiliriz" diye konuştu.

REKLAM

'COP 31 TÜM ÜYE ÜLKELERE TARİHİ FIRSAT SUNUYOR'

Engelli bireylerin haklarının korunması ve toplumsal yaşama aktif katılımlarının sağlanmasının şart olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "2024 yılında yayımlanan Birleşmiş Milletler Engellilik ve Kalkınma Raporu da bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Raporda, engelli bireylerin eğitim, sağlık, istihdam ve bilgiye erişim gibi en temel alanlarda hala ciddi zorluklarla karşılaştığı vurgulanmaktadır. Bu bulgular bize, 2030 hedeflerine yürürken kapsayıcı politikaları daha da güçlendirmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Sahadaki uygulamaları çok daha kararlı bir şekilde ortaya koymamız gerektiğini hatırlatıyor. COP31 tüm üye ülkelere tarihi bir fırsat sunuyor. Bu zirve, sürdürülebilir kalkınma anlayışını, engellilik perspektifiyle somut uygulamalara yansıtmak ve uluslararası işbirliğini tahkim etmek adına çok kıymetli bir imkan" dedi.

REKLAM

'ERİŞİLEBİLİR OLMAYAN ŞEHİR TAM ANLAMIYLA DİRENÇLİ ŞEHİR DEĞİLDİR'

COP 31'in iklime dirençli şehirler yaklaşımını sunduğunu belirten Kasapoğlu, "Bu yaklaşım kentlerimizi daha güvenilir, daha erişilebilir, kapsayıcı ve dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Yerel yönetimler, iklim değişikliğine uyum planları hazırlarken engelli bireylerin farklılaşan ihtiyaçlarını da merkeze koymalıdırlar. Engelli bireylerin, onları temsil eden sivil toplum örgütlerinin, kent planlamasına, iklim uyum çalışmalarına ve afet hazırlık süreçlerine doğrudan katılımı o da önemli bir gerekliliktir. Erişilebilir olmayan bir şehir tam anlamıyla dirençli bir şehir değildir. Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi 2023 yılında yayınladığı araştırmada, engelli bireylerin yüzde 86'sı yaşadıkları toplumdaki afet risklerini azaltmaya yönelik karar alma ve planlama süreçlerinde hiçbir şekilde katılmadıklarını belirttiler" diye konuştu.

REKLAM

'ENGELLİ BİREYLER İÇİN YENİ FIRSAT KAPILARINA DÖNÜŞMELİ'

Afetlerde engelli bireylerin can güvenliğinin sağlanması ve hizmetlerin kesintisiz korunmasının zaruri olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "İklim değişikliğinin etkilerini derinden hissettiğimiz bugünlerde spor ve yaşam alanlarının, güvenli ve değişen iklim koşullarına uygun tasarlanması sadece engelli bireyler için değil, toplumun bütünü için bir gerekliliktir. Bugün yeşil dönüşüm ve dijitalleşme çalışma hayatını baştan aşağı şekillendiriyor. Bu büyük dönüşüm engelli bireyler için yeni fırsat kapılarına dönüşmeli. Adil geçişi engelli bireylerin üretime, istihdama ve ekonomik hayata katılımlarını bir fırsat olarak görmeliyiz. Engelli hakları hareketinin tüm dünyaya miras bıraktığı 'Bizimle ilgili hiçbir karar biz olmadan alınmamalıdır' ilkesi, bugün Antalya'da yürüttüğümüz iklim diplomasisinin de COP31 süreçlerinde de ana felsefesidir" dedi.