Manavgat Belediyesi'nin kurumsal sahipliğinde, Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'in desteğiyle yürütülen "Manavgat Hareket Ediyor" projesi kapsamında, huzurevi sakinleri sağlıklı yaşam odaklı anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kişioğlu'nun da katıldığı programda, büyüklerle sohbet edilerek güzel hatıralar paylaşıldı.

Projenin fikir sahibi ve yürütücüsü Sema Ballıkaya, sanatçı Tuğba Özay ve etkinliğin sponsor işletmecisi Mustafa Tezol'un katkılarıyla hayata geçirilen programda egzersiz, hareket, dengeli beslenme ve sosyal etkileşim bir araya getirildi. Doğal ortamda düzenlenen kahvaltıda Huzurevi sakinleri hem keyifli bir sabah geçirdi hem de günlük yaşamın dışında farklı bir deneyim yaşadı. Kahvaltının ardından isteyenler ata binerek renkli ve unutulmaz anlara imza attı. Büyüklerin ata binerken yaşadığı heyecan ve mutluluk, programın en dikkat çekici görüntüleri arasında yer aldı.