Dünyada petrol, gaz ve kömürün kullanımını aşamalı olarak sona erdirmek amacıyla uluslararası bir girişim olan Fosil Yakıt Anlaşması'na imza atan ülke sayısı 30'a yükseldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Fosil Yakıtlardan Çıkışta Uluslararası İşbirliğinin Geleceği" başlıklı toplantıda, Fosil Yakıt Anlaşması girişimine katılan ülke sayısının 30'a ulaştığı açıklandı.

Girişime son katılan ülkeler arasında Saint Vincent ve Grenadinler, Guatemala, Panama, Nepal, Kenya ve Gana yer aldı.

REKLAM

Basın toplantısında konuşan Panama Çevre Bakanı Juan Carlos Navarro fosil yakıtlara bağımlılığı eleştirerek, iklim değişikliğiyle mücadelede ulusal düzeyde siyasi irade gösterilmesi ve acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Navarro, "Petrol mafyası tarafından rehin tutuluyoruz. Üstelik hepimiz Stockholm sendromuna yakalanmış durumdayız. Bizi kaçıranlara aşık olmuşuz. Bize iyilik olsun diye işkence ediyorlar, gezegenimizi bizim iyiliğimiz için yok ediyorlar, bize yardım etmek için doğayı tahrip ediyorlar ve karşılığında sonsuz, sınırsız sevgimizi talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Navarro, ulusal düzeyde siyasi irade gösterilmesinin önemine işaret ederek, "Acil harekete geçmeli, ulusal düzeyde siyasi irade göstermeli ve işe gerçeklerle yüzleşerek başlamalıyız. Bu COP'ta mevcut şekilde ilerlemeye devam edersek hiçbir yere varamayacağız. Köklü bir değişim çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Fiji Bilgi, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Lynda Tabuya da ülkesinin Fosil Yakıt Anlaşması Girişimi ve Santa Marta Süreci dahil olmak üzere daha hızlı ilerleme sağlayan tamamlayıcı mekanizmaları desteklediğini belirtti.

Bu girişimlerin Paris Anlaşması'na alternatif olmadığını vurgulayan Tabuya, "Bu girişimler Paris Anlaşması ile rekabet etmiyor, aksine anlaşmanın uygulanmasına katkı sağlıyor." dedi.

Tabuya, Temmuz 2027'de Tuvalu ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Fosil Yakıtlardan Uzaklaşmada Adil Geçiş Konulu İkinci Uluslararası Konferans'ı sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, Tuvalu'ya liderliği dolayısıyla teşekkür etti.