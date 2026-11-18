Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kardeşi darbederek cep telefonlarını gasbettikleri ve bıçak zoruyla borç tahsil etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çarşı Mahallesi İskele Caddesi'nde bir eğlence mekanı sahibi ve çalışanları, başka bir mekandan çıkan Y.Ç. ve M.Ç. kardeşleri takibe aldı.

Şüphelilerin, bıçak zoruyla darbettikleri kardeşlerden alacakları olduğunu öne sürdükleri 40 bin liralık hesabın 70 bin liraya çıktığını iddia ederek para tahsil etmeye çalıştıkları, yaşananları cep telefonuyla kayda alıp mağdurların telefonlarını gasbettikleri ileri sürüldü.

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Şikayet üzerine çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda iş yeri sahibi C.D. (24) ile çalışanları O.A. (22), E.K. (25), F.G.Ü. (23) ve F.I. (25) gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada uzun namlulu otomatik tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.D, F.I. ve E.K. tutuklandı, O.A. ile F.G.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari şüpheli E.Y'nin (21) yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.