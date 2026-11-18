Antalya Havalimanı'na iniş yapıp, güvenli bölgeye alınan Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait Sukhoi Superjet 100 tipi yolcu uçağında, yolcu ve mürettebatın tahliyesinin ardından arama yapıldı. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden yapılan açıklamada, ihbarın asılsız çıktığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.