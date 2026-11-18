Antalya'da Rus havayolu şirketi uçağı için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Rusya hava yolu şirketi Azimuth Airlines'a ait, Mineralnye VodyAntalya seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının ardından ekipler harekete geçti. Uçağın Antalya havalimanına inişinden sonra güvenli bölgeye alınan uçakta bulunan 65 yolcu ve 4 mürettebat tahliye edilip detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonunda uçakta herhangi olumsuz bir duruma rastlanırken ihbarın asılsız olduğu bildirildi.