Dünya ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldığı Antalya'daki COP31'e Çin'den katılan küçük Guo Jinxi, çevrenin korunması için çocukların da seslerini duyurması gerektiğini söyledi. İklim değişikliğiyle mücadelenin tek bir ülkenin ya da kişinin çabasıyla mümkün olmadığını belirten Lucky, "Biz çocukların çevre için sesimizi yükseltmemiz ve sesimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Çünkü bunu tek bir ülke ya da tek bir kişi yapamaz" dedi.

Antalya'da 920 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklara da söz hakkı tanıyor. 51Talk'ın GreenTalk projesi kapsamında Çin'den Antalya'ya gelen Guo Jinxi de zirvede konuşma yapacak çocuklar arasında yer alıyor.

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"Biz çocukların sesimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor"

Zirveye ilişkin düşüncelerini paylaşan Jinxi, "Bence COP31, çevreyi korumakla ilgili. Biz çocukların çevre için sesimizi yükseltmemiz ve sesimizi dünyaya duyurmamız gerekiyor. Çünkü bunu tek bir ülke ya da tek bir kişi yapamaz. Hep birlikte hareket etmeli ve çevreyi birlikte korumalıyız" ifadelerini kullandı.