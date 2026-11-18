COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Alanı'nın halka açık Yeşil Bölgesi'nde yer alan Startup Zone'daki stantları ziyaret etti.

Yeşil Bölge'de yer alan 3 bin 800 metrekarelik Startup Zone'da, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden 207 firma bir araya geliyor. Alanda havadan içme suyu üreten cihazlardan karbon ayak izine göre ağaçlandırma yapan teknolojilere kadar birçok yenilikçi proje tanıtılıyor.

Yatırımcılar, girişimciler ve büyük firmalar için katma değer sağlayacak işbirliklerinin oluşturulmasının hedeflendiği alanda podcast stüdyosu ve yatırımcı-girişimci görüşme ofisi bulunuyor.

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Girişimciler, COP31 boyunca gerçekleştirdikleri görüşmelerle yeni işbirlikleri ve yatırım fırsatları için temaslarda bulunurken, geliştirdikleri teknolojilerin farklı coğrafyalarda uygulanmasına yönelik hedeflerini de paylaşıyor.

Bu kapsamda Bakan Kurum da Startup Zone'u gezdi.

Ziyaret boyunca firmaların çevre dostu projeleri hakkında detaylı bilgi alan Bakan Kurum, stantlardaki girişimciler ve gençlerle sohbet etti.