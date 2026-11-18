ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de Türk Telekom standında sergilenen yapay zeka destekli insansı robot Inno, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlarla Türkçe sohbet edebilen robot, dans gösterileri ve fotoğraf çekimleriyle dikkati çekti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31'in Yeşil Alanı'ndaki Bilim ve Teknoloji Bölümü'nde yer alan Türk Telekom standında, yerli ve milli otonom sürüş yazılımından 5G destekli robotik sistemlere kadar birçok yenilikçi teknoloji tanıtıldı. Standın en çok ilgi gören ürünlerinden biri, Türk Telekom iştiraki İnnova tarafından geliştirilen yapay zeka destekli insansı robot Inno oldu. Tam boyutlu robotu gören ziyaretçiler, Inno ile sohbet edip fotoğraf çektirdi. Özellikle çocukların ilgisini çeken robot, zaman zaman sergilediği dans gösterileriyle de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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FARKLI GÖREVLERE GÖRE ÖZELLEŞTİRİLEBİLİYOR

İnnova'nın geliştirdiği Inno Ultra modelinin 1,73 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi. Görüntü, hareket ve ses verilerini anlık analiz edebilen robot, yapay zeka desteğiyle insanlarla diyaloglar kurabiliyor. Türkçe sohbet edebilme ve sesli komutları algılama özelliklerine sahip robot, ticari ve kurumsal alanların yanı sıra karşılama hizmetlerinde de kullanılabilecek şekilde geliştirildi. Çift batarya sistemiyle çalışan robotun, bataryalarından biri değiştirilirken; diğer bataryası sayesinde çalışmayı sürdürebildiği kaydedildi. Yaklaşık 6-8 saat güvenli çalışma süresi bulunan robotun bataryalarının şarj süresi ise yaklaşık 2 saat olarak belirtildi. Hareket kabiliyeti ve denge kontrolüyle öne çıkan Inno, farklı görev ve senaryolara göre özelleştirilebiliyor.