Vali Gül'den Demirören Medya Lisesi'nin COP31 standına ziyaret
İSTANBUL Valisi Davut Gül, COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standını ziyaret etti.
İSTANBUL Valisi Davut Gül, COP31 kapsamında girişimcilere ayrılan özel alanda (Startup Zone) bulunan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi standını ziyaret etti.
Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) 10'uncu gününde devam ediyor. Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, COP tarihinde ilk kez 'girişimcilik' kategorisinde açılan Startup Zone’da iklim değişikliğine yönelik projelerini tanıtıyor. COP31 alanını incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin standını da ziyaret etti. Öğrencilerin iklim değişikliğini odağına alarak geliştirdiği projeleri dinleyen Vali Gül, okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İklim değişikliğine yönelik farkındalık oluşturmayı ve çevresel sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geliştirdikleri 5 projeyi uluslararası iklim zirvesinde tanıtıyor.
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