Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, "Kadınlar, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesinde ve toplumsal dönüşümün inşasında öncüler." dedi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Yeşil Alan AK Parti Kadın Kolları Pavilyonu'nda "İklim Değişikliğinin Kadın ve Çocuklar Üzerindeki Etkileri" başlıklı panel düzenlendi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Sevde Bayazıt Kaçar'ın moderatörlüğünü yaptığı panelde, Bakan Yardımcısı Madak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kevser Cırık, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilay Çabuk Kaya ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Selver Akkoyun Korkmaz konuşmacı olarak yer aldı.

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Panelin açılış töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Madak, iklim değişikliğinin aileleri, toplumsal yaşamı ve gelecek nesilleri yakından ilgilendiren hayati bir konu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin COP31'e ev sahipliği yapmasının büyük bir sorumluluk ve fırsat olduğunu belirten Madak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi'nin de bu vizyonun en güçlü dayanaklarından biri olduğunu ifade etti.

İklim değişikliğinin kadınların ve çocukların yaşam koşullarını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Madak, "Kriz anlarında kadınların bakım sorumlulukları artmakta, çocukların ise eğitim, sağlık, güvenlik ve sağlıklı gelişim süreçleri kesintiye uğramaktadır. Bu nedenle kadınların güçlendirilmesi ve çocukların korunması, iklim değişikliğinin sosyal etkileriyle mücadelemizin tam merkezindedir." diye konuştu.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak iklim değişikliği ve çevre konusunu insanı ve aileyi merkeze alan sosyal politika anlayışının temel bir parçası olarak gördüklerini aktaran Madak, ailelerin çevresel değişimlere ve iklim kaynaklı sorunlara karşı dayanıklılığının artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Madak, "Afet ve acil durumlarda psiko-sosyal destek ekiplerimizle ilk andan itibaren vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Nitekim 2013 yılından bu yana doğa ve insan kaynaklı 349 afet ve acil duruma müdahale ederek 10 milyondan fazla vatandaşımızın yanında olduk.​ Yaşanan travmaların etkisini azaltmak, bireyleri güçlendirmek ve ailelerin yeniden hayata tutunmalarını sağlamak için sahada aktif destek sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Aileye duyarlı çevre politikalarının geliştirilmesinin önemine işaret eden Madak, bu doğrultuda Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın öncülüğünde hazırlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı"nda da özel bir alan oluşturduklarını anlattı.

Kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede yalnızca korunması gereken kesim olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Madak, şöyle devam etti:

"Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesini, karar alma süreçlerine aktif katılımını bu mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Kadınların yalnızca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması gereken bireyler olmamasına inanıyoruz. Onlar çevre bilincinin yaygınlaştırılmasında, sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesinde ve toplumsal dönüşümün inşasında öncüler."

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İklim değişikliğiyle mücadelenin doğayı korumanın yanı sıra insanı, aileyi ve toplumsal refahı koruma sorumluluğu taşıdığını belirten Madak, kurumlar arası işbirliğini güçlendirmeye ve sosyal hizmetleri toplumun her kesimine ulaştırmaya devam edeceklerini anlattı.