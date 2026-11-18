Ukrayna Ekonomi ve Çevre Bakan Yardımcısı Oleksandr Krasnolutskyi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı günden bu yana 311 milyon tondan fazla karbondioksit eş değeri emisyon ürettiğini bildirdi.

Krasnolutskyi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen "Ukrayna'nın İklim Geçişi" panelinde ülkenin iklim politikaları, yeşil dönüşüm süreçleri ve savaş dolayısıyla yaşanan tahribata ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın vurucu noktalarından birinin emisyon artışı olduğunu dile getiren Krasnolutskyi, "Tam ölçekli işgal, başlangıcından bu yana 311 milyon tondan fazla karbondioksit eş değeri emisyon üretti." ifadesini kullandı.

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Bu emisyonların yüzde 37'sinin yakıt, mühimmat ve aksayan endüstriyel zincirlerden kaynaklandığını belirten Krasnolutskyi, kuraklıkla şiddetlenen yangınların ise toplam emisyonun yüzde 23'ünü oluşturduğunu kaydetti.

Krasnolutskyi, Rusya'nın enerji, ulaşım ve tarım altyapısını sistemli olarak yok ettiğini vurgulayarak, "Bu yıkımlar gelecekteki yeniden inşada kaçınılmaz olarak ek emisyonlar doğuracak." dedi.

Ukrayna'nın çatışmaların yaşandığı sahalarda gerekli verilere erişimde zorluklar yaşadığının altını çizen Krasnolutskyi, tüm savaş koşullarına rağmen ülkenin iklim hedeflerine bağlı kaldığını söyledi.

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Krasnolutskyi, 2024'te "Devlet İklim Politikasının Temel İlkeleri Hakkında Kanun"un kabul edildiğini ve ülkede 2050'ye kadar iklim nötrlüğü hedefinin yasal güvenceye kavuşturulduğunu belirtti.

Ukrayna'nın güncellenen uzun vadeli emisyon azaltım stratejisi ve ulusal enerji-iklim planı kapsamındaki hedeflerine de değinen Krasnolutskyi, şunları kaydetti:

"2030'a kadar nihai enerji tüketiminin en az yüzde 27'sinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması planlanıyor. Metan emisyonlarının 2030'a kadar yüzde 30 azaltılması hedefleniyor. İkinci Ulusal Katkı Beyanı ile net sera gazı emisyonlarının 2035'e kadar 1990 seviyesine kıyasla yüzde 65 azaltılması amaçlanıyor. 2026 yılı yasal çerçeveden hedef odaklı uygulamalara geçiş dönemi olacak."

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Krasnolutskyi, bu yıl Ukrayna'da iklim politikalarının bilimsel temellere dayanması amacıyla 29 bilim insanından oluşan bir İklim Değişikliği Bilimsel ve Uzman Konseyi kurulduğu bilgisini paylaşarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen ay hükümet, devlet iklim politikasının tüm sorumlu kurumlar ile yerel ve bölgesel birimler tarafından izlenmesine olanak tanıyan kararları onayladı. İklim Değişikliği Bilimsel ve Uzman Konseyi ulusal planların ilerleyişini düzenli olarak değerlendirecek ve kamuoyuna şeffaf raporlar sunacak."