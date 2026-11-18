RABİA SAPMAZ - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında açılan "Yaşayan Miras Hüsni Hat" sergisi, geleneksel Türk hat sanatının inceliklerini uluslararası ziyaretçilere tanıtıyor.

COP31 alanı, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası görüşmelerin yanı sıra Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtıldığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Zirve kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Geleneksel Sanatlar Derneği işbirliğinde Yeşil Alan'da açılan "Yaşayan Miras Hüsni Hat" sergisi, geleneksel hat sanatını uluslararası ziyaretçilerle buluşturuyor.

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Hat sanatının örneklerinin yer aldığı sergide, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerinden esinlenilerek hazırlanan tabloların yanı sıra geleneksel çizimler ve çiniler de katılımcıların beğenisine sunuluyor.

- Yabancı ziyaretçiler eserleri satın almak istiyor

Sergide, Türk kültürünü ve geleneksel sanatlarını yakından tanıma fırsatı bulan yabancı ziyaretçiler, hat tablolarını ve diğer el sanatları örneklerini inceleyerek eserlerin yapımında kullanılan teknikler hakkında bilgi alıyor. Bazı yabancı misafirler eserlerle hatıra fotoğrafı çektirirken, bazı ziyaretçiler de beğendikleri eserleri satın alarak Türk kültürünün geleneksel sanat örneklerini ülkelerine götürmek istiyor.

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Kültürel Miras Alanı'nda İletişim ve Koordinasyon Genel Koordinatörü olarak görev alan Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Erbay, AA muhabirine, COP31 kapsamında bu tür köklü sanatlara yer verilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Zirve boyunca sergi alanında çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Erbay, özellikle yabancı misafirlerin eserlere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Hat tablolarının yanı sıra çinilerin de ilgi çektiğini anlatan Erbay, "Özellikle yabancıların ilgisi bizi mutlu ediyor. Onlar için farklı bir deneyim oluyor. Eserleri çok beğenerek ayrılıyorlar, hatta bazıları satın almak istiyor. 7 sanatçımızın 38 eseri sergileniyor. Derneğimiz tarafından özenle seçilen eserleri burada ziyaretçilerle buluşturduk." dedi.

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- "Kültürel diplomasi açısından önemli bir değer"

Erbay, geleneksel sanatların uluslararası platformlarda tanıtılmasının kültürel diplomasinin gelişmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Serginin Türk kültürünün ve değerlerinin gelecek nesillere aktarılması açısından da önem taşıdığını vurgulayan Erbay, şunları kaydetti:

"Kültürümüzün ve değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması, aynı zamanda uluslararası arenada yabancılara tanıtılması açısından çok güzel bir çalışma. Kültürümüzün yabancı insanlarla, özellikle sanatla uğraşan kişilerle buluşması çok önemli. Kültürel diplomasi ve yumuşak göç anlamında ciddi bir değer katıyor. İnsanların ülkemize olan ilgisini artırıyor. Bu da turizme katkı sağlayabilir. Ülkemizin değerlerini, gücünü ve kültürel birikimini uluslararası alanda tanıtmış oluyoruz."