Sürdürülebilirlik ilkelerini tüm iş stratejilerinin merkezine yerleştiren Türk Telekom, enerji verimliliğini artırmaya ve 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda emisyonlarını azaltmaya devam ediyor. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) alanındaki başarılı çalışmaları uluslararası raporlarla tescillenen şirket, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) İklim Değişikliği Programı’nda son iki yıldır en yüksek seviye olan ‘A’ notunu alıyor.

Türk Telekom, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı küresel iklim buluşması COP31’in ‘Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji’ destekçisi ve ‘Master Partner’ı olarak organizasyonun önemli paydaşları arasında yer alıyor. Sürdürülebilirliği iş stratejilerinin ve yatırım yaklaşımının temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Şirket, bu alandaki çalışmaları ve uluslararası ölçekte tescillenen performansıyla COP31’de öne çıkıyor.

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Yapılan açıklamaya göre şirket, sürdürülebilirlik performansı ve kurumsal yönetim alanındaki güçlü uygulamalarıyla sermaye piyasalarında da öncü konumunu sürdürüyor. Sürdürülebilirlik performansıyla BIST (Borsa İstanbul) Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde yer alan Türk Telekom, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde bulunan tek telekomünikasyon şirketi olarak sektördeki konumunu pekiştirdi. Uluslararası sürdürülebilirlik değerlendirmelerinde de güçlü sonuçlar elde eden Türk Telekom, CDP İklim Değişikliği Programı’nda 2024 ve 2025 yıllarında üst üste en yüksek değerlendirme seviyesi olan "A" notunu aldı. İlk kez raporlama yaptığı CDP Su Güvenliği Programı’nda "A" notu elde eden şirket, Londra Borsası Grubu (LSEG) ESG değerlendirmesinde puanını yükseltmeye devam ederek küresel telekomünikasyon sektörü içerisindeki üst sıralardaki konumunu güçlendirdi. Şirket, enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına ve 2050 net sıfır hedefi doğrultusunda emisyonlarını azaltmaya devam ediyor.

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"Geleceğin sürdürülebilir dünyasını sorumluluk bilinciyle inşa eden küresel liderler arasındayız"

Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, "Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü olarak teknolojiyi sürdürülebilir bir geleceğin inşasına yön veren en önemli araçlardan biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilirliği tüm iş stratejilerimizin merkezine yerleştiriyor, teknoloji birikimimizi sürdürülebilirlik vizyonumuzla birleştirerek kalıcı değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Güçlü finansal yapımızı, teknoloji yatırımlarımızı ve sürdürülebilirlik hedeflerimizi ortak bir vizyon doğrultusunda ele alıyor; faaliyetlerimizi ekonomik, çevresel ve toplumsal değer oluşturma anlayışıyla sürdürüyoruz. Bu alandaki öncü çalışmalarımız, uzun vadeli taahhütlerimiz, enerji verimliliğine yönelik uygulamalarımız ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızla COP31’in doğal paydaşları arasında yer alıyoruz. Çevresel performansımızla son iki yıldır CDP İklim Değişikliği Programı’nda "A" notunu elde ederek, geleceğin sürdürülebilir dünyasını sorumluluk bilinciyle şekillendiren küresel liderler arasında yer alıyoruz. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’ndeki konumumuz ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan tek telekomünikasyon şirketi olmamız da sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim alanlarında benimsediğimiz bütüncül yaklaşımı ortaya koyuyor. Sektörümüzdeki öncü konumumuz ve güçlü finansallarımızın desteğiyle finansman kaynaklarımızı uygun koşullu ve başarılı işlemlerle çeşitlendirerek, toplam sürdürülebilir ve yeşil finansman hacmimizi 1,1 milyar ABD dolarına yükselttik. Çevre, sosyal ve kurumsal yönetişim vizyonumuz çerçevesinde 2026 yılında güçlü gelir büyümemizi ve karlılığımızı sürdürerek Türkiye’yi uçtan uca bağlayan fiber altyapıdan, 5G mobil altyapıya, veri merkezlerinin güçlendirilmesinden yenilenebilir enerji kaynaklarına kadar geniş bir alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Dijital dönüşümün ülkemizin dört bir yanına ulaşmasında öncü rol oynamaya ve sürdürülebilir geleceğin inşasına katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.