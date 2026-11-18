Akbank, COP31 kapsamında "Mavi Ekonomi için Pozitif Etki" etkinliğini düzenledi. Turizm ve denizcilik sektörlerinde finansmana erişimi ve reel sektörle iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan banka, etkinlikte mavi ekonominin farklı paydaşlarını bir araya getirdi. Banka ayrıca IFC ile beş yıl vadeli ve 50 milyon ABD dolarına kadar mavi tahvil ihracı için yetkilendirme mektubu imzalayarak mavi ekonomi yatırımlarına yönelik finansman kapasitesini güçlendirme yolunda önemli bir adım attı.

Akbank, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31’inci Taraflar Konferansı’nda (COP31) ‘Mavi Ekonomi için Pozitif Etki’ etkinliğini gerçekleştirdi.

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Etkinlik, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı. WWFTürkiye Deniz ve Plastik Programı Doğa Koruma Müdürü Tolga Osman Yücel’in moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve Geliştirme Daire Başkanı Şule Aktürk Alkan, Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, IFC Dünya Bankası Grubu İklim Finansmanı Kıdemli Yatırım Uzmanı Dr. Riccardo Ambrosini ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölgesi Temsilcisi Cengiz Haydar Barut yer aldı.

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Panelde Türkiye’nin mavi ekonomi potansiyeli; sürdürülebilir turizm, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı, deniz ekosistemlerinin korunması ve biyolojik çeşitlilik başlıkları üzerinden değerlendirildi. Bu alanlardaki yatırım ihtiyacının finansman, teknik danışmanlık ve iş birlikleriyle nasıl desteklenebileceği ele alındı.

Akbank’ın ilk mavi tahvil ihracı için IFC ile iş birliği

Banka, mavi ekonomi yatırımlarına yönelik uluslararası finansman kaynaklarını güçlendirmek amacıyla IFC ile beş yıl vadeli ve 50 milyon ABD dolarına kadar mavi tahvil ihracı için yetkilendirme mektubu imzaladı. Bankanın ilk mavi tahvil ihracı olacak işlem kapsamında, sürdürülebilir turizm, su ve kaynak verimliliği, deniz kirliliğinin azaltılması ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik yatırımların desteklenmesi hedefleniyor.

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"Ekonomik değer oluştururken doğal kaynaklarımızı da korumalıyız"

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, etkinlikte şu değerlendirmede bulundu:

"Denizlerimiz ve kıyı ekosistemlerimiz, önemli ekonomik faaliyetlere ev sahipliği yapıyor. Turizmden deniz taşımacılığına, liman işletmeciliğinden balıkçılığa kadar pek çok sektör bu doğal kaynaklara dayanıyor. Diğer taraftan iklim değişikliği, deniz kirliliği, kaynak tüketimi ve biyolojik çeşitlilik kaybı, bu ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği üzerinde giderek daha büyük bir baskı oluşturuyor.

Mavi ekonomide temel öncelik, denizlerden ekonomik değer oluştururken bu faaliyetlerin dayandığı doğal kaynaklarımızı da koruyabilmek. Sürdürülebilir dönüşümün hızlanabilmesi için finansmana erişim kadar, doğru yatırımların belirlenmesi ve teknik açıdan değerlendirilmesi de önem taşıyor. Bu doğrultuda uluslararası finansman kaynaklarımızı, teknik danışmanlık imkânlarımızı ve güçlü iş birliği ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiriyoruz."

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Turizm ve denizcilikte yenilikçi finansman çözümleri

Banka, 2021 yılında hayata geçirdiği Mavi Finansman Ürün Paketi kapsamında üç ayrı kredi sunuyor. Mavi Liman Kredisi limanların çevresel dönüşümünü ve deniz kirliliğinin azaltılmasını; Mavi Ulaşım Kredisi düşük karbonlu deniz taşımacılığı ile alternatif yakıt yatırımlarını; Mavi Turizm Kredisi ise tesislerin yenilenmesinden enerji ve su verimliliğine uzanan yatırımları destekliyor.

2025 yıl sonu itibarıyla bankanın proje finansmanı kapsamında desteklediği otel portföyünün yüzde 99’u mavi finansman kapsamında takip edilen projelerden oluştu. Sürdürülebilir turizm kredilerinin büyüklüğü yaklaşık 3,9 milyar TL’ye, yeşil finansman portföyündeki payı ise yüzde 14’e ulaştı.

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Banka, 2030 için belirlediği 2,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefi doğrultusunda mavi finansmanı stratejik önceliklerinden biri olarak ele alıyor. Banka, finansmanı teknik uzmanlık ve güçlü bir iş birliği ekosistemiyle buluşturarak mavi ekonomi yatırımlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Akbank’ın COP31 Gündemi

Akbank’ın COP31’e taşıdığı "Dünya için, Hepimiz için" yaklaşımı, ekonomik dayanıklılığı, toplumsal faydayı ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme kararlılığını ifade ediyor. Banka, 920 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında sanayinin yeşil dönüşümü, sürdürülebilir tedarik zincirleri, elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme ile mavi finansman alanlarında geliştirdiği finansman ve iş birliği modelleriyle reel sektörün sürdürülebilir dönüşümünü desteklemeyi hedefliyor.