İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - DOA, COP31'de dünyaya tanıtılıyor
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Sıfır Atık Projesi'nin önemli adımlarından Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi uluslararası katılımcılara tanıtılıyor.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) Sıfır Atık Projesi'nin önemli adımlarından Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi uluslararası katılımcılara tanıtılıyor.
Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirdiği Depozito Yönetim Sistemi, COP31 kapsamında zirvenin hem Mavi Bölgesi'nde hem de Yeşil Bölgesi'nde kurulan depozito iade makineleri aracılığıyla ziyaretçilerin ve yabancı delegasyonların kullanımına sunuluyor.
Bugüne kadar Türkiye genelinde 775 milyon ambalajın toplandığı sisteme yabancı ziyaretçiler de ilgi gösterirken, uygulama farklı ülkeler için örnek oluşturuyor.
Bu kapsamda, zirve alanının farklı noktalarına yerleştirilen makinelerle COP31'in ilk haftasında 10 bin 100 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.
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